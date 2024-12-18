Выяснилось, что в США планируют скорое размещение ядерного оружия в Европе

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США планируют разместить тактическое ядерное оружие на территории Великобритании в течение ближайших лет.
Согласно информации, опубликованной в газете Telegraph, в настоящее время американская сторона активно занимается строительством нового хранилища для этого оружия на военной базе Лейкенхит.
Также подчеркивается, что в Европе уже находится около 100 атомных бомб B61, произведенных в США.
11 декабря сообщалось, что США также разместят ядерные бомбы B-61 на Украине для противодействия «Орешнику».
В свою очередь 17 декабря в Госдуме ответили на обсуждение применения ядерного оружия в США.
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«Некоторые из тактических боеголовок, размещенных в настоящее время в США, будут передислоцированы на этот объект», — сообщает автор статьи.
Также подчеркивается, что в Европе уже находится около 100 атомных бомб B61, произведенных в США.
11 декабря сообщалось, что США также разместят ядерные бомбы B-61 на Украине для противодействия «Орешнику».
В свою очередь 17 декабря в Госдуме ответили на обсуждение применения ядерного оружия в США.
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Мария Моисеева