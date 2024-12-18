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Выяснилось, что в США планируют скорое размещение ядерного оружия в Европе

Telegraph: в ближайшие пару лет США разместят ядерное оружие в Великобритании
Фото: iStock/G_Royal

Фото: iStock/G_Royal

США планируют разместить тактическое ядерное оружие на территории Великобритании в течение ближайших лет.
Согласно информации, опубликованной в газете Telegraph, в настоящее время американская сторона активно занимается строительством нового хранилища для этого оружия на военной базе Лейкенхит.

«Некоторые из тактических боеголовок, размещенных в настоящее время в США, будут передислоцированы на этот объект», — сообщает автор статьи.


Также подчеркивается, что в Европе уже находится около 100 атомных бомб B61, произведенных в США.

11 декабря сообщалось, что США также разместят ядерные бомбы B-61 на Украине для противодействия «Орешнику».

В свою очередь 17 декабря в Госдуме ответили на обсуждение применения ядерного оружия в США.

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#сша
#оружие
#ядерное оружие
#великобритания
#европа
Трамп официально набрал на выборах нужное для победы число голосов выборщиков
CNN: на выборах Трамп набрал 304 голоса выборщиков США и официально победил
18 декабря 2024, 00:42

Фото: iStock/lucky-photographer

На выборах президента США Дональд Трамп официально подтвердил свою победу, получив необходимое количество голосов выборщиков. По данным CNN, решающую роль в этом сыграли 40 голосов от штата Техас, которые были присуждены Трампу на заседании во вторник.
Хотя выборы состоялись 5 ноября, формальное утверждение победителя стало возможным благодаря голосованию коллегии выборщиков.

В итоге Трамп набрал 304 голоса, что значительно превышает необходимый минимум в 270. Его оппонентка Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, получила 167 голосов.

Ранее стало известно, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп, скорее всего, захочет урегулировать украинский конфликт за счет интересов киевского режима. Это — одна из причин, по которой лидеры 27 государств Евросоюза (ЕС) обсудят возможные варианты помощи киевскому режиму, если новые американские власти откажутся помогать Украине. Обсуждение состоится в четверг, 19 декабря.

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#сша
#дональд трамп
#президент
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Стала известна вероятная дата нападения США на Иран
Политолог Караханов: США могут напасть на Иран в марте 2025 с подачи Израиля
18 декабря 2024, 00:13

Фото: iStock/Ruma Aktar

США могут напасть на Иран в феврале или марте 2025 года с подачи Израиля. Такое предположение высказал председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов. По его словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху будет пытаться продавить Вашингтон на это решение.
«Если Нетаньяху снова сможет проявить себя, он откроет путь к своему спасению, заставив США нанести ракетный удар по Ирану. Не исключено, что США нападут на Иран с подачи Израиля, и ракетная атака на Иран может состояться в феврале-марте 2025 года. Да, единственное решение Нетаньяху — напасть на Иран. Мы вступили в те дни, когда это произойдет», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Караханов добавил, что избранный президент США Дональд Трамп будет стараться компенсировать утраты, но некоторые американские элиты слишком заинтересованы в длительных войнах на Ближнем Востоке. По мнению политолога, арабский мир сейчас видит Российскую Федерацию как стабильную и надежную альтернативу Штатам.

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#атака
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«Их кидают на убой»: в России показали истинное лицо Зеленского
Депутат Швыткин: отказ Зеленского от пленных говорит о необходимости свержения
18 декабря 2024, 00:10

Владимир Зеленский

Отказ Владимира Зеленского вызволять пленных солдат показал его истинное лицо, подчеркнув необходимость свержения лидера киевского режима или уничтожения российскими войсками. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин и призвал украинцев критически оценить отказ Зеленского от обмена пленными с Россией.
«Зеленский в очередной раз показал свое истинное лицо циничным отношением к военнопленным, которые по той или иной причине оказались на фронте. Бойцы на фронте должны в конечном итоге задуматься над тем, что они являются заложниками ситуации Зеленского. Их кидают на убой, не задумываясь над тем, что дальше с ними будет», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Швыткин обратил внимание, что российская сторона готова сделать все для обмена и предоставления пленных, а в то время Зеленский демонстрирует себя как циничного человека, которому чужда человеческая мораль.

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#зеленский
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#сво
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Политолог Коньков: страны Европы пытаются переложить друг на друга помощь Киеву
18 декабря 2024, 00:08

Фото: iStock/artJazz

Европейские страны пытаются переложить финансовую помощь Киеву друг на друга, что напоминает игру в «горячую картошку». Об этом заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. По его мнению, элиты пытаются отвлечь избирателей от внутренних проблем с помощью украинского конфликта.
«Поддержка Украины для европейцев — как «горячая картошка». Идеологически им очень хочется подначивать Киев к продолжению борьбы, к постоянному развитию убийственной стратегии, <...> а с другой стороны, в Германии начинается избирательная кампания, и, судя по всему, вопрос помощи Украине, поставок Taurus может стать ключевым», — пояснил Коньков в беседе с «Известиями».
В то же время депутат Верховной Рады Артем Дмитрук увидел в действиях немецкого канцлера Олафа Шольца стремление Запада к мирному соглашению. Как сообщает Общественная Служба Новостей, также украинский парламентарий указал на решение Венгрии заблокировать отправку денег Киеву из «Фонда мира» для вооружения ВСУ.

Депутат полагает, что план избранного президента США Дональда Трампа, заключавшийся в перекладывании финансировании Украины на европейские страны провалился, что создало благоприятные условия для переговоров.

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В Госдуме ответили на обсуждение применения ядерного оружия в США
Чепа: обсуждение в США ядерного оружия говорит о неминуемом крахе цивилизации
17 декабря 2024, 20:35

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Обсуждение в Соединенных Штатах ядерного оружия говорит о неминуемом крахе цивилизации, считает в беседе с изданием «Лента.ру» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«То, что они говорят, означает, что неминуем крах цивилизации. Надо больше думать об этом», — сказал парламентарий.
По мнению собеседника, должно быть сделано все, чтобы начали работать соглашения о неприменении и сокращении ядерных вооружений.

Перед этим издание New York Times провело опрос, по результатам которого ряд конгрессменов США поддержал идею о том, что президент может пользоваться ядерным оружием без учета мнения конгресса в случае нападения со стороны иностранного государства.

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Президент Грузии Зурабишвили снова заявила, что не сдаст мандат после 29 декабря

Названа стоящая перед правительством США угроза
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#россия
#сша
#ядерное оружие
#госдума
#депутаты
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Президент Грузии Зурабишвили снова заявила, что не сдаст мандат после 29 декабря
17 декабря 2024, 19:56

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили снова заявила, что не сдаст свой мандат по истечении ее полномочий 29 декабря, несмотря на избрание Михаила Кавелашвили новым главой государства. Об этом сообщает газета Temps.
По ее словам, ничего не изменилось. Она подчеркнула, что не откажется от своих полномочий до проведения новых парламентских выборов, а также призвала Европейский союз поддержать протестующих.

Зурабишвили заключила, что больше не поддерживает никаких контактов с правящей партией «Грузинская мечта».

Напомним, ранее в Грузии состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300.

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Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы
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#футболист
#грузия
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Ректор РАНХиГС может возглавить правление АНО «Россия – страна возможностей»
Комиссарову предложили возглавить правление АНО «Россия – страна возможностей»
17 декабря 2024, 19:32

Алексей Комиссар (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)

Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Алексею Комиссарову предложили стать председателем правления автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Об этом говорится в Telegram-канале платформы.
Комиссаров стоял у истоков создания платформы, а с 2018 года исполняет обязанности ее гендиректора. За это время организация создала десятки проектов для россиян всех возрастов и профессий, объединила около 20 миллионов людей из регионов РФ и из более чем 150 государств.

Уточняется, что генеральным директором платформы «Россия – страна возможностей» назначен Андрей Бетин.

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#россия
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#итоги
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#рф
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Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью России
Крымские татары призвали ООН признать российский статус Крыма
17 декабря 2024, 19:19

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Крымские татары приняли обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, в котором призвали всемирную организацию признать российский статус Крыма. Об этом пишет РИА Новости.
Соответствующее обращение было принято в рамках общекрымского съезда в Симферополе. В нем приняли участие 400 человек, в том числе 250 депутатов и представители диаспор из других государств.

Крымские татары подчеркнули, что полуостров, будучи неотъемлемой частью РФ, всегда ощущает надежное плечо и поддержку федерального центра.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

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#крым
#рф
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Названа стоящая перед правительством США угроза
WP: работа кабмина США под угрозой из-за разногласий в Конгрессе
17 декабря 2024, 18:49

Фото: istockphoto/dkfielding

Работа американского кабмина под угрозой из-за разногласий в Конгрессе по проекту бюджета на грядущий год, пишет The Washigton Post (WP), ссылаясь на источник.
«Конгрессмены не смогли прийти к заключительному соглашению по финансированию, и если они не согласуют новое законодательство, то правительство США может временно прекратить работу», — сказано в материале.
Говоря конкретней, во время дискуссии спикер Майк Джонсон «попытался приплести» десять миллиардов долларов дополнительной поддержки хозяйственникам, а республиканцы из штатов с развитым фермерством стали требовать, чтобы в законопроекте было отдельное положение на этот счет.

В свою очередь демократы выступили за то, чтобы предусмотреть в законопроекте дополнительные затраты на восстановление и очистку территории после обрушения моста в Балтиморе, которые оценили в дополнительные пару миллиардов.

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#сша
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