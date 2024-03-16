В МИД Украины предупредили о высоком риске подрыва лидерства США в мире

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Неспособность продолжать поддержку Украины подорвёт лидерство США в мире и поставит под угрозу их нацбезопасность. Об этом заявил глава МИЛ Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Кроме того, политики в ходе разговора обсудили пути утверждения законопроекта о выделении Украине 60 миллиардов долларов, голосование по которому состоится в конце марта или в апреле.
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Анастасия Чинкова