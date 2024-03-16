В Германии заявили, что никакое западное оружие не помешает России достичь целей СВО

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Западное вооружение, в том числе и немецкие ракеты Taurus, не помешают России достичь поставленных целей спецоперации. Об этом в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят.
Он отметил, что «чудо-оружия» нет, поэтому поставляемое Украине вооружение не изменит в лучшую сторону положение Киева на фронте, а также не создаст ситуацию, при которой Россия не смогла бы достичь своих целей.
Также генерал призвал Германию придерживаться отказа от поставки ракет Taurus на Украину, поскольку власти не смогут контролировать их применение. А удар ракетами по ряду целей может обернуться национальной катастрофой для Германии.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не допускает поставку Киеву дальнобойных ракет, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом не будут находиться на территории Украины.
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Также генерал призвал Германию придерживаться отказа от поставки ракет Taurus на Украину, поскольку власти не смогут контролировать их применение. А удар ракетами по ряду целей может обернуться национальной катастрофой для Германии.
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Анастасия Чинкова