В МИД Украины сообщили о созыве чрезвычайного заседания с НАТО

Фото: iStock/Michele Ursi
Украинская сторона запросила проведение чрезвычайного заседания совета Украина – НАТО в связи с обстрелами. Об этом в соцсети X сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Он написал, что НАТО поддержало запрос Украины. Однако точная дата проведения встречи осталась нераскрытой.
Главной темой чрезвычайного заседания станут обстрелы территории Украины со стороны российских войск. В ходе обсуждения планируется принять решение об усилении противовоздушной обороны Украины.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал поставить Украине партию ракет большой дальности для нанесения ударов по России. По его словам, ВСУ должны ответить за обстрел ВС РФ объектов в Харькове и Киеве. Для этого армии необходимо новое оружие.
Читайте также:
Российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников в Харькове
В Киеве нанесли удар по фабрике военной одежды, которую любит Зеленский
В США заявили об эффективном ответе Москвы на теракт в Белгороде
Главной темой чрезвычайного заседания станут обстрелы территории Украины со стороны российских войск. В ходе обсуждения планируется принять решение об усилении противовоздушной обороны Украины.
Читайте также:
Российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников в Харькове
В Киеве нанесли удар по фабрике военной одежды, которую любит Зеленский
В США заявили об эффективном ответе Москвы на теракт в Белгороде
Анастасия Чинкова