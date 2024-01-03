Российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников в Харькове

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Вооружённые силы Российской Федерации поразили пункты дислокации иностранных наёмников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Помимо этого, был уничтожен ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.
Итого за сутки российская армия поразила 89 артиллерийских подразделений Вооружённых сил Украины на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак