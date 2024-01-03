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Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что ответ РФ на обстрелы Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины продемонстрировал свою эффективность, уничтожив объекты ВСУ.
«Русские уничтожили много иностранных наемников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование», — заявил бывший сотрудник ЦРУ.Он также отметил, что российская стратегия показывает свою эффективность, пока украинская армия не поражает ничего, кроме гражданской инфраструктуры. Джонсон обратил внимание, что украинские войска наносят удары кассетными боеприпасами.
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Алина Юрчак