Трамп уверен в согласии РФ на 30—дневное перемирие

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Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия согласится на 30—дневное перемирие. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома.
«Они сделают это», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.
Ранее глава США сказал, что переговоры по урегулированию украинского конфликта вступают в критическую стадию. Еще он заверил в желании всех сторон заключить перемирие. Заявление было сделано перед телефонным разговор Трампа и президента России Владимира Путина, который пройдет 18 марта.
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Иван Мусатов