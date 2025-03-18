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Трамп уверен в согласии РФ на 30—дневное перемирие

Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия согласится на 30—дневное перемирие. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома.
«Они сделают это», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Ранее глава США сказал, что переговоры по урегулированию украинского конфликта вступают в критическую стадию. Еще он заверил в желании всех сторон заключить перемирие. Заявление было сделано перед телефонным разговор Трампа и президента России Владимира Путина, который пройдет 18 марта.

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18 марта 2025, 00:19

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский пожаловался президенту Франции Эммануэлю Макрону на условия России, которые она выдвигает для прекращения огня. Об этом глава киевского режима написал в своем telegram-канале.
«Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия. И об этом мы тоже говорили с президентом Макроном», — написал Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по украинскому конфликту вступают в критическую стадию. Это он высказал перед предстоящим телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.

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Трамп: переговоры по украинскому конфликту вступают в критическую стадию
18 марта 2025, 00:02

Фото: iStock/sb2010

По словам американского президента Дональда Трампа, переговоры по урегулированию украинского конфликта вступают в критическую стадию. Об этом глава США заявил во время выступления в Кеннеди-центре в Вашингтоне.
«Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю – они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какого мало кто видел», — заявил президент.

Трамп уточнил, что намерен сконцентрироваться на урегулировании конфликта. Также он назвал очень важным предстоящий телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, который состоится во вторник.

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Трамп: провал ВСУ в Курской области не связан с приостановкой поддержки Киева
17 марта 2025, 23:42

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам президента США Дональда Трампа, приостановка военной поддержки Киева не повлияла на провал ВСУ в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
«Нет, вовсе нет. Скорее наоборот. Думаю, это было оценено по достоинству», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

Трамп отметил, что США должны были заставить Украину поступить правильно и это было не просто. По мнению президента, сейчас Киев поступает именно так и участвует в достижении урегулирования конфликта.

Напомним, что наступление российской армии на оккупированные ВСУ территории Курской области увенчалось успехом. ВС РФ практически полностью освободили регион от украинских военных.

При этом ранее Вашингтон приостановил военную поддержку Киева. По информации Politico, это в значительной степени повлияло на провал ВСУ в Курской области.

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В Пентагоне подтвердили возобновление военной поддержки Украины
17 марта 2025, 23:25

Фото: iStock/Jeremy Christensen

По словам командующего ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерала-лейтенанта Алексуса Гринкевича, Вашингтон возобновил военную поддержку Украины. Об этом сообщает ТАСС.
«Она поступает на Украину, а также мы на ежедневной основе получаем отчеты об обмене разведывательными данными, все осуществляется как было прежде», — передает агентство слова Гринкевича.

Помимо этого, в рамках возобновления поддержки, США вновь начали делиться разведанными с Киевом.

Напомним, что Штаты прекращали предоставлять военную помощь Украине после конфликта американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По информации Politico, это в значительной степени повлияло на поражение ВСУ в Курской области.

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Администрация Трампа может признать Крым российским
Semafor: США могут признать Крым российским в рамках переговоров по Украине
17 марта 2025, 23:13

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма российским в рамках переговоров по украинскому конфликту. Об этом пишет издание Semafor.
«По словам двух человек, знакомых с ситуацией, администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках любого будущего соглашения о прекращении войны Москвы против Киева», — говорится в сообщение.

Уточняется, что Штаты могут обратиться в ООН с соответствующим предложением. На данный момент никаких конкретных решений нет, а это лишь один из вариантов в контектсе урегулирования конфликта. В Белом доме отказались комментировать данную информацию.

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