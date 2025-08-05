В МИД высказались о размещении российского оружия в странах Латинской Америки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившиеся в СМИ публикации о якобы возможном размещении российских вооружений на территории Кубы и Венесуэлы. Слова дипломата приводит ТАСС.
Захарова подчеркнула, что подобные заявления следует рассматривать как частное мнение отдельных экспертов, а не официальную позицию российских властей.
Она подчеркнула, что вопросы международного военного сотрудничества, в том числе возможность размещения вооружений за рубежом, находятся в ведении Минобороны.
Таким образом, МИД дистанцировался от обсуждения возможного военного присутствия России в странах Латинской Америки, подтвердив, что подобных решений в его компетенции нет.
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