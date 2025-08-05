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В МИД высказались о размещении российского оружия в странах Латинской Америки

Захарова назвала частным мнением слова о размещении ракет РФ в Латинской Америке
Фото: iStock/vadimrysev

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившиеся в СМИ публикации о якобы возможном размещении российских вооружений на территории Кубы и Венесуэлы. Слова дипломата приводит ТАСС.



Захарова подчеркнула, что подобные заявления следует рассматривать как частное мнение отдельных экспертов, а не официальную позицию российских властей.

Она подчеркнула, что вопросы международного военного сотрудничества, в том числе возможность размещения вооружений за рубежом, находятся в ведении Минобороны.

Таким образом, МИД дистанцировался от обсуждения возможного военного присутствия России в странах Латинской Америки, подтвердив, что подобных решений в его компетенции нет.

Анастасия Чинкова

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