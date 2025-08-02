В России предложили разместить «Орешник» в странах Латинской Америки
Размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» в странах Латинской Америки, в частности на Кубе или в Венесуэле, может стать шагом к расширению глобального военного присутствия России и усилению позиций её союзников. Об этом в беседе с ТАСС заявил военэксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
Подобная инициатива может послужить укреплению национального суверенитета дружественных государств в регионе, а также стать фактором стратегического сдерживания для недружественных стран. Предложение активно обсуждается в экспертной среде на фоне геополитического обострения.
Напомним, 1 августа президент России Владимир Путин сообщил о поступлении первого серийного ракетного комплекса «Орешник» в российские войска. Глава государства также уточнил, что в ближайшие месяцы будет окончательно решён вопрос о возможной поставке комплекса в Белоруссию.
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