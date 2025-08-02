В России предложили разместить «Орешник» в странах Латинской Америки

02 августа 2025, 19:05

Военэксперт Степанов предложил разместить «Орешник» на Кубе или в Венесуэлле

Фото: iStock/vadimrysev

Размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» в странах Латинской Америки, в частности на Кубе или в Венесуэле, может стать шагом к расширению глобального военного присутствия России и усилению позиций её союзников. Об этом в беседе с ТАСС заявил военэксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.