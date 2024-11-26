В МИД заявили, что Россия не видит риска расширения сфер влияния НАТО

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Россия не видит риска в расширении сфер влияния НАТО на своё ближайшее будущее, однако это не отменяет попыток западных стран вернуть своё военное или разведывательное присутствие в регион Центральной Азии. Об этом заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник в интервью RTVI.
Он отметил, что между Россией и большинством стран Центральной Азии выстроены союзнические отношения. Между странами заключены договоры и соглашения, предусматривающие взаимную поддержку, а самое главное – обязательство не принимать никаких шагов, направленных против интересов безопасности друг друга.
В связи с этим, Россия не опасается расширения сфер влияния НАТО, однако и не исключает, что попытки будут предприниматься.
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Анастасия Чинкова