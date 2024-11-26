Парламентская ассамблея НАТО одобрила отправку Киеву ракет «Томагавк»

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Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Украине ракеты средней дальности. Среди вооружений подобного класса числятся ракеты «Томагавк» (Tomahawk), о которых ранее просил Зеленский в своём «плане победы».
Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на депутата Верховной рады. По имеющейся информации, речь идёт о ракетах с дальностью полёта от 1000 до 5500 километров. Рекомендательное заявление парламентской ассамблеи Североатлантического альянса создаёт юридическую основу для принятия соответствующих решений.
Ракеты Tomahawk находятся на вооружении армии и флота Соединённых Штатов с 1983 года. Впервые их боевое применение было зафиксировано в 1991 году во время операции «Буря в пустыне» в Ираке. Эти ракеты отличаются универсальностью на поле боя, так как их можно запускать кораблей, подводных лодок и наземных пусковых установок.
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Александр Бойцов