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Парламентская ассамблея НАТО одобрила отправку Киеву ракет «Томагавк»

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Украине ракеты средней дальности. Среди вооружений подобного класса числятся ракеты «Томагавк» (Tomahawk), о которых ранее просил Зеленский в своём «плане победы».


Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на депутата Верховной рады. По имеющейся информации, речь идёт о ракетах с дальностью полёта от 1000 до 5500 километров. Рекомендательное заявление парламентской ассамблеи Североатлантического альянса создаёт юридическую основу для принятия соответствующих решений.

Ракеты Tomahawk находятся на вооружении армии и флота Соединённых Штатов с 1983 года. Впервые их боевое применение было зафиксировано в 1991 году во время операции «Буря в пустыне» в Ираке. Эти ракеты отличаются универсальностью на поле боя, так как их можно запускать кораблей, подводных лодок и наземных пусковых установок.

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#ракеты
#нато
Минобороны показало обломки ракет ATACMS, которыми была атакована Курская область
26 ноября 2024, 18:39

Фото: Минобороны РФ (mil.ru)

Минобороны России опубликовало фотографии дальнобойных американских ракет ATACMS, которыми украинские войска атаковали два объекта на территории Курской области 23 и 25 ноября. Кадры представлены в Telegram-канале ведомства.
Ранее Минобороны сообщало о прилётах 23 ноября. Тогда ВСУ ударили ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. В результате российским военным удалось сбить три ракеты, однако две всё же достигли цели и повредили радиолокационную станцию. Несколько бойцов ВС РФ получили ранения.

Также аналогичными ракетами украинские войска ударили по аэродрому Курск-Восточный 25 ноября. Всего было выпущено восемь ракет, семь из которых удалось сбить. Осколки последней упали, в результате чего двое военных получили ранения. Также получила незначительные повреждения инфраструктура.

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#инфраструктура
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Украинская армия повторно атаковала дронами место удара по автобусу в Новой Каховке
26 ноября 2024, 17:49

Фото: iStock/ slickimages

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали дронами место удара по автобусу в Новой Каховке после приезда оперативных служб, передало агентство ТАСС.
«ВСУ запустили дроны для атаки на автомобили служб, которые приехали на помощь пострадавшим пассажирам автобуса в Новой Каховке. К счастью, никто не пострадал», — подчеркнул Владимир Сальдо.

Губернатор Херсонской области обратил внимание, что в результате атаки украинских дронов были повреждены два автомобиля.

26 ноября Вооружённые силы Украины атаковали карету скорой помощи в Голопристанском районе Херсонской области. Медицинские работники ехали по вызову к местному жителю, который получил минно-взрывные травмы. Водитель и фельдшер успели выскочить из машины за мгновение до удара. Пациент, к которому медики не успели из-за разбитой машины, скончался.

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ВС РФ запустили рекордное количество дронов по Украине, заявил Зеленский
26 ноября 2024, 17:33

Фото: iStock/Oselote

ВС РФ в ночь на 26 ноября запустили рекордное количество дронов для нанесения ударов по Украине. Об этом в своём Telegram-канале написал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что российскими военными было выпущено 188 беспилотников. При этом, в результате ударов, пострадало несколько объектов критической инфраструктуры.

Также, по словам Зеленского, в настоящее время складывается сложная ситуация в Тернополе. Все службы и ремонтные бригады в настоящее время пребывают на местах. Они делают всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть поставки электроэнергии.

Ранее Зеленский заявлял, что ВСУ нуждаются в большем количестве систем ПВО. Переговоры на и поставки уже ведутся с западными партнёрами.

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Минобороны готовит ответные действия на удары ВСУ ракетами ATACMS по России
26 ноября 2024, 17:19

Фото: istockphoto/3D_generator

В министерстве обороны РФ заявили о подготовке ответных действий в связи с недавними атаками ВСУ на объекты в Курской области. По данным ведомства, за последние три дня украинцы нанесли два удара с использованием дальнобойных ракет ATACMS американского производства.
По информации Минобороны, 23 ноября украинские войска нанесли удар пятью ракетами ATACMS по позициям зенитно-ракетного дивизиона С-400 в районе населённого пункта Лотаревка западнее Курска. Три ракеты были сбиты, две достигли цели. В результате повреждена радиолокационная станция, среди военнослужащих есть раненые.

Ещё один удар ВСУ нанесли 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный. Из восьми выпущенных украинцами ракет ATACMS цели достигла одна. Остальные были сбиты боевыми расчётами С-400 и «Панцирь». В результате лёгкие ранения получили два военнослужащих. Также была незначительно повреждена аэродромная инфраструктура.

В министерстве не уточнили, какого рода ответ последует после атак российской территории ракетами ATACMS, но подчеркнули, что ситуация с ударами контролируется.

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Полковник Бо: Запад не сумел подготовить ВСУ к конфликту должным образом
26 ноября 2024, 16:49

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Западные страны не сумели должным образом подготовить военнослужащих ВСУ к ведению боевых действий. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
В интервью TouTube-каналу Dialogue Works он напомнил о постоянных жалобах Зеленского, который утверждает, что обучения и инструктажи, которые прошли украинские военные под руководством западных инструкторов, совершенно не отвечают требованиям нынешнего конфликта.

По словам военного, западные армии воевали на протяжении последних 30 лет во многих местах, включая Афганистан. Однако приобретённый ими опыт неприменим для конфликта в Европе, так как они привыкли к совершенно другому типу ведения боевых действий, где противник, как правило, не обладал высокими технологиями.

«Россия, напротив, полностью готова к такого рода конфликтам», — заключил полковник.

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«Судьба Наполеона»: В Британии раскрыли перспективы войск Запада на Украине
Меркурис: войска Британии и Франции повторят судьбу Наполеона на Украине
26 ноября 2024, 16:34

Фото: iStock/e-crow

Если Франция и Великобритания все же решат отправить на Украину свои войска, то их ожидает судьба Наполеона Бонапарта. Так считает британский аналитик Александр Меркурис.
«Самое время отправить французский экспедиционный корпус, чтобы сражаться на Украине с русскими, в конце концов, это та же самая территория, где Наполеон потерпел поражение, как и многие другие», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он считает, что этот вопрос подняли несмотря на угрозу правительственного и политического кризисов Парижу и Лондону. По словам Меркуриса, это может перерасти в серьезные экономические проблемы.

Ранее газета Le Monde сообщала, что страны Европы возобновили обсуждения возможности отправки на Украину западных войск и частных оборонных компаний. По данным издания, эти дискуссии связаны с ожидаемым отказом США от поддержки Украины после вступления в должность президента победившего на выборах Дональда Трампа.

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Эксперт Кондратьев: американский Switchblade является дроном прошлого поколения
26 ноября 2024, 16:31

Фото: iStock/rancho_runner

Американский беспилотник Switchblade 600 — это дрон прошлого поколения, который во многом уступает российскому «Ланцету». Об этом заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев. По его словам, радиус применения этого БПЛА ограничен 40 километрами, вес превышает 20 килограммов, потому использовать его можно лишь на линии боевого соприкосновения.
«При его разработке основная ставка делалась на его мобильность и возможность переноса одним военнослужащим по нескольких аппаратов. Соответственно, пришлось пожертвовать определенными техническими характеристиками, в том числе дальностью. <...> Он значительно уступает российскому «Ланцету» по своим характеристикам дальности, времени полета и массе боевой части. Это прошлое поколение тактических барражирующих боеприпасов, разработан 13 лет назад», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
Кондратьев добавил, что из-за крайне высокой стоимости и скудных возможностей Switchblade 600 очень плохо продается и пользуется популярностью лишь в странах НАТО.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ впервые применили в Курской области тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 производства США. Дрон российские военные сбили из обычного охотничьего ружья. В Минобороны России официально не подтверждали эту информацию.

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Профессор Малинен назвал последствия применения ракеты «Орешник» ужасающими
26 ноября 2024, 16:24

Фото: istockphoto/vadimrysev

Руководство Североатлантического альянса продолжает эскалацию. В то же время последствия применения новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» ужасают.
Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и эксперт по вопросам геополитики Туомас Малинен. В своей социальной сети Х он назвал ракету «Орешник» «оружием Судного дня», которое Россия применила для удара по военному заводу в Днепропетровске. Несмотря на последствия, которые ужасают, «безумцы в руководстве НАТО» продолжают эскалацию ситуации, недоумевает учёный.

Накануне глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американское правительство, несмотря на применение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник», не изменило своей позиции относительно оказания поддержки Киеву.

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ВСУ попытались убить главу Новокаховского округа и его зама
26 ноября 2024, 16:18

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ попытались убить главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру и его заместителя, а также других сотрудников администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Беспилотник, управляемый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации», — говорится в сообщении.

Еще один удар пришелся по автомобилю заместителя главы Новокаховской администрации Максима Новака.

В результате атаки вражеских беспилотников никто не пострадал, однако оба автомобиля сильно повреждены.

13 ноября утром в Севастополе взорвался автомобиль, в котором находился капитан 1-го ранга Черноморского флота РФ. Он погиб. Взрыв произошёл в результате спецоперации, проведённой Службой безопасности Украины (СБУ).

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