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Соединённые Штаты разделяют ответственность за теракт в Севастополе вместе с Украиной, заявили в МИД РФ американскому послу Линн Трейси.
«Было подчеркнуто, что США несут такую же ответственность за это преступление, как и киевский режим», — сообщил МИД.Указано, что США ведут гибридную войну против России и фактически участвуют в конфликте на Украине. Вашингтон поставляет ВСУ современное вооружение, включая ракеты ATACMS, которые применяются против мирного населения Севастополя.
В МИД России также отметили, что целенаведение ракет и ввод полетных заданий выполняются американскими военными специалистами.
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Артем Кузьмин