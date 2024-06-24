Число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что количество пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151 человека.
По словам губернатора, госпитализированы 82 человека. Он отметил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Развожаев заключил, что 4 людям, включая 2 детей, не удалось пережить варварскую атаку украинских боевиков.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.
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Развожаев заключил, что 4 людям, включая 2 детей, не удалось пережить варварскую атаку украинских боевиков.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.
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Екатерина Коршунова