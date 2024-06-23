Атака ВСУ на Севастополь, применение ВС РФ бомбы ФАБ-3000: Последние новости СВО

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23 июня боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю. Военные ВС РФ третий раз применили сверхтяжелую авиационную бомбу ФАБ-3000 в зоне проведения СВО.
Последние новости с полей спецоперации приводит редакция «Радио 1».
Атака боевиков ВСУ на Севастополь американскими ракетами ATACMS
Атака произошла в воскресенье в 12:15 мск. МО РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины использовали пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы ПВО сбили четыре ракеты, но одна из них отклонилась и взорвалась над городом.
О погибших и пострадавших сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины не просто так выбрали для своего удара американскими ракетами по Севастополю праздничный день Святой Троицы. По ее словам, для Киева это настоящее ритуальное преступление, которое является актом ненависти ко всему русскому, в том числе и православию.
Тактическая ракета ATACMS летит к цели по полубаллистической траектории, когда начальный разгон осуществляется по жесткой траектории, а последующий полет проходит в управляемом режиме.
Украинские БПЛА вторглись в воздушное пространство РФ
Украинские формирования совершили очередной массовый налет БПЛА на объекты в Смоленской, Брянской, Липецкой и Тульской областях. Системами ПВО перехвачены свыше 30 беспилотников. В Брянской области были ликвидированы 28 украинских дронов.
ВС РФ совершили прорыв в районе Торецка в ДНР
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвали оборону ВСУ в районе Торецка. Парламентарий обвинила в произошедшем командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерала Юрия Содоля. По ее словам, оборонительная линия не была подготовлена, и украинские военные, переброшенные на этот участок фронта, уже понесли потери.
Украина потеряла боевую бронированную машину Senator
О потере боевиками Вооруженных сил Украины канадской боевой бронированной машины Senator впервые с начала спецоперации сообщило МО РФ. Помимо этого, враг лишился более 140 человек. Противника уничтожила группировка «Восток» Вооруженных сил РФ.
Применение ВС РФ ФАБ-3000 в зоне проведения СВО
Военные ВС РФ 23 июня третий раз применили ФАБ-3000 в зоне проведения СВО. Видеозапись, на которой запечатлено попадание бомбы в объект украинских войск, опубликовал Telegram-канала Fighterbomber. На кадрах видно, что после прилета произошел сильный взрыв, а в воздух поднялись клубы дыма.
Напомним, что 20 июня российские военные впервые применили бомбу ФАБ-3000. Целью бойцов ВС РФ стал четырехэтажный дом в харьковском населенном пункте Липцы. Второе использование авиационной бомбы ФАБ-3000 произошло в тот же день. В результате удара было уничтожено крупное скопление личного состава ВСУ в Часов Яре.
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Атака боевиков ВСУ на Севастополь американскими ракетами ATACMS
Атака произошла в воскресенье в 12:15 мск. МО РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины использовали пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы ПВО сбили четыре ракеты, но одна из них отклонилась и взорвалась над городом.
«Сегодня в 12.15 совершен преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями», — указано в сообщении Минобороны.В оборонительном ведомстве подчеркнули, что ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон.
О погибших и пострадавших сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Рассказываю о ситуации к этому часу. По уточненной информации, погибли 4 человека, из них 2 ребенка. За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей)», — написал он.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины не просто так выбрали для своего удара американскими ракетами по Севастополю праздничный день Святой Троицы. По ее словам, для Киева это настоящее ритуальное преступление, которое является актом ненависти ко всему русскому, в том числе и православию.
Тактическая ракета ATACMS летит к цели по полубаллистической траектории, когда начальный разгон осуществляется по жесткой траектории, а последующий полет проходит в управляемом режиме.
Украинские БПЛА вторглись в воздушное пространство РФ
Украинские формирования совершили очередной массовый налет БПЛА на объекты в Смоленской, Брянской, Липецкой и Тульской областях. Системами ПВО перехвачены свыше 30 беспилотников. В Брянской области были ликвидированы 28 украинских дронов.
ВСУ нанесли 220 мощных ударов по Крыму: Сенатор Цеков рассказал о рисках для туристов
ВС РФ совершили прорыв в районе Торецка в ДНР
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвали оборону ВСУ в районе Торецка. Парламентарий обвинила в произошедшем командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерала Юрия Содоля. По ее словам, оборонительная линия не была подготовлена, и украинские военные, переброшенные на этот участок фронта, уже понесли потери.
Украина потеряла боевую бронированную машину Senator
О потере боевиками Вооруженных сил Украины канадской боевой бронированной машины Senator впервые с начала спецоперации сообщило МО РФ. Помимо этого, враг лишился более 140 человек. Противника уничтожила группировка «Восток» Вооруженных сил РФ.
Применение ВС РФ ФАБ-3000 в зоне проведения СВО
Военные ВС РФ 23 июня третий раз применили ФАБ-3000 в зоне проведения СВО. Видеозапись, на которой запечатлено попадание бомбы в объект украинских войск, опубликовал Telegram-канала Fighterbomber. На кадрах видно, что после прилета произошел сильный взрыв, а в воздух поднялись клубы дыма.
Напомним, что 20 июня российские военные впервые применили бомбу ФАБ-3000. Целью бойцов ВС РФ стал четырехэтажный дом в харьковском населенном пункте Липцы. Второе использование авиационной бомбы ФАБ-3000 произошло в тот же день. В результате удара было уничтожено крупное скопление личного состава ВСУ в Часов Яре.
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Дарья Осипова