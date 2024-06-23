Атака ВСУ на Севастополь, применение ВС РФ бомбы ФАБ-3000: Последние новости СВО

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23 июня боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю. Военные ВС РФ третий раз применили сверхтяжелую авиационную бомбу ФАБ-3000 в зоне проведения СВО.