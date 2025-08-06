Эксперт назвал ожидаемое место для размещения «Орешника»

06 августа 2025, 04:29

Аналитик Коротченко допустил размещение «Орешника» в восточной части России

Фото: iStock/vadimrysev

Российский военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказал предположение о возможных местах развертывания новых российских баллистических ракет средней дальности «Орешник». Его слова передает РИА Новости.





Напомним, 1 августа президент России Владимир Путин сообщил о поступлении первого серийного ракетного комплекса «Орешник» в российские войска. Коротченко считает, что развертывание ракетных систем может быть осуществлено не только в западных регионах России, но и на востоке страны.





«Что касается восточной части нашей страны, здесь мы наблюдаем масштабную гонку вооружений, активную деятельность блока AUKUS, формирование восточного крыла НАТО», — пояснил он.