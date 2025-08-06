Эксперт назвал ожидаемое место для размещения «Орешника»
Аналитик Коротченко допустил размещение «Орешника» в восточной части России
Российский военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказал предположение о возможных местах развертывания новых российских баллистических ракет средней дальности «Орешник». Его слова передает РИА Новости.
Напомним, 1 августа президент России Владимир Путин сообщил о поступлении первого серийного ракетного комплекса «Орешник» в российские войска. Коротченко считает, что развертывание ракетных систем может быть осуществлено не только в западных регионах России, но и на востоке страны.
«Что касается восточной части нашей страны, здесь мы наблюдаем масштабную гонку вооружений, активную деятельность блока AUKUS, формирование восточного крыла НАТО», — пояснил он.
«Грубейшее нарушение Венской конвенции»: В России возмутились наглому нападению на дипломатов РФ вблизи Иерусалима
Эксперт допустил, что конкретным ответом на размещение американских систем Typhon на территории союзных США государств в Азии (Филиппины, Япония или Южная Корея) станет развертывание «Орешников» в восточных позиционных районах РФ. Однако на данный момент американцы еще не совершили подобный шаг.
Ранее сообщалось, что размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» в странах Латинской Америки, в частности на Кубе или в Венесуэле, может стать шагом к расширению глобального военного присутствия России и усилению позиций её союзников.