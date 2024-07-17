В МИД заявили о карт-бланше Зеленскому от США

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Соединённые Штаты дали карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по российской территории. Такое заявление сделала глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.
Как утверждает дипломат, в Вашингтоне «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства» и рассчитывают нанести РФ «стратегическое поражение», а затем «отсидеться в безопасности за океаном».
Дипломат добавил, что без всяких сомнений ракетная атака на Севастополь обеспечивалась военными экспертами США, осуществлявшими целенаведение с применением барражировавшем в том районе БПЛА Пентагона.
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«Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории», — считает Полищук.
Дипломат добавил, что без всяких сомнений ракетная атака на Севастополь обеспечивалась военными экспертами США, осуществлявшими целенаведение с применением барражировавшем в том районе БПЛА Пентагона.
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Алина Юрчак