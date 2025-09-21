Победитель «Интервидения» рассказал, как ему помог SHAMAN

21 сентября 2025, 11:37

Победитель «Интервидения» Дык Фук назвал певца SHAMAN сильным конкурсантом

SHAMAN (Фото: Телеграм/intervision_world)

Вьетнамский певец Дык Фук заявил, что у него было бы меньше шансов на победу в «Интервидении», если бы артист из РФ SHAMAN (Ярослав Дронов – настоящее имя) не отказался от оценок жюри. Его слова приводит NEWS.ru.





Фук назвал Дронова сильным конкурсантом, а также высоко оценил его выступление и вокальные данные.

«Мне очень нравится, как поставлен голос у Shaman. И сама песня тоже прекрасна», — цитирует его слова издание.