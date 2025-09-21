Победитель «Интервидения» рассказал, как ему помог SHAMAN
Победитель «Интервидения» Дык Фук назвал певца SHAMAN сильным конкурсантом
Вьетнамский певец Дык Фук заявил, что у него было бы меньше шансов на победу в «Интервидении», если бы артист из РФ SHAMAN (Ярослав Дронов – настоящее имя) не отказался от оценок жюри. Его слова приводит NEWS.ru.
Фук назвал Дронова сильным конкурсантом, а также высоко оценил его выступление и вокальные данные.
«Мне очень нравится, как поставлен голос у Shaman. И сама песня тоже прекрасна», — цитирует его слова издание.Напомним, конкурс состоялся вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Его победителем стал представитель Вьетнама с композицией Phu Dong Thien Vuong.
Ранее он выразил желание направить часть выигрыша на благотворительность в РФ, а также выучить русский язык, чтобы написать на нем песню.