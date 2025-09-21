В США сравнили «Интервидение» с «Евровидением»
Смысл «Интервидения» в противовес «Евровидению» состоит в защите многополярного мира и традиционных ценностей. Об этом пишет американская газета The Christian Science Monitor (СSM).
Авторы статьи отмечают, что Москва стремится расширить круг участников мероприятия в условиях, когда на Западе все чаще запрещают российскую культуру под различными предлогами.
Как подчеркивается в материале, если во времена холодной войны девизом таких мероприятий были «мир и дружба», то современная концепция скорее основана на общих нелиберальных ценностях в многополярном мире.
Ранее отличия «Интервидения» от «Евровидения» назвал композитор и продюсер Игорь Матвиенко, который накануне, 20 сентября, представлял РФ в жюри.
