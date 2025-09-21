Победитель «Интервидения» признался, на что потратит свой выигрыш

21 сентября 2025, 08:41

Дык Фук хочет направить часть выигрыша на благотворительность в России

Дык Фук (Фото: Телеграм/intervision_world)

Вьетнамский певец, победитель Международного музыкального конкурса «Интервидение» Дык Фук хочет направить часть выигрыша на благотворительность в России. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале.





По словам Дык Фука, он планирует найти фонд и перечислить в него часть призовых средств.

«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», — поделился планами вьетнамский певец.