Победитель «Интервидения» признался, на что потратит свой выигрыш
Дык Фук хочет направить часть выигрыша на благотворительность в России
Вьетнамский певец, победитель Международного музыкального конкурса «Интервидение» Дык Фук хочет направить часть выигрыша на благотворительность в России. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале.
По словам Дык Фука, он планирует найти фонд и перечислить в него часть призовых средств.
«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», — поделился планами вьетнамский певец.Кроме того, музыкант выразил желание глубже изучить русский язык, сочинить на нем песню, а также записать совместный трек с артистами из РФ.
Напомним, мероприятие состоялось на московской Live Арене с участием артистов из 22 стран. Дык Фук занял первое место, опередив представителей Киргизии и Катара.