В МИДе заявили о непонимании Западом угрозы ядерного конфликта

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Россия не видит у Запада понимания растущей опасности ядерной войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
По словам политика, непонимание западными странами серьезности положения требует принятия Россией внушительных мер. Эскалация НАТО и США конфликта на Украине не имеет конца, добавил он.
Он пояснил, что руководители западных стран не способны посмотреть на ситуацию объемно и оценить риски использования ядерных вооружений.
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«Поэтому ядерная тема звучит все громче. Люди на той стороне, привыкшие в последние годы ограничиваться глупыми, пустыми обвинениями России в распространении дезинформации, пропаганды, не утруждая себя <...> какими-то размышлениями и контраргументами, просто повторяют одно и то же», — констатировал Рябков.
Он пояснил, что руководители западных стран не способны посмотреть на ситуацию объемно и оценить риски использования ядерных вооружений.
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Олег Дикий