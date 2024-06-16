В Минфине США не сочли воровством передачу Киеву доходов от активов России

Фото: istock / SSV-Photo
Вашингтон считает, что использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева не является кражей. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телекомпании ABC.
Йеллен объяснила, что российские активы были заморожены и находятся на международной платформе Euroclear в Бельгии, поэтому говорить о краже неуместно.
Отвечая на вопрос журналистов о возможных юридических проблемах при передаче этих доходов Киеву, Йеллен уверенно заявила, что таких опасений нет. США и их союзники предоставят Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашен за счет этих средств.
Читайте также:
Премьер Италии связала размораживание активов РФ с мирным процессом по Украине
Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США
Потери стран G7 в случае конфискации активов России составят $83 млрд
«Российские инвестиции уже завершились, и теперь средства России хранятся в виде наличности, принося доход учреждению, на который Россия не имеет прав», — уточнила глава Минфина США.
Отвечая на вопрос журналистов о возможных юридических проблемах при передаче этих доходов Киеву, Йеллен уверенно заявила, что таких опасений нет. США и их союзники предоставят Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашен за счет этих средств.
Читайте также:
Премьер Италии связала размораживание активов РФ с мирным процессом по Украине
Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США
Потери стран G7 в случае конфискации активов России составят $83 млрд
Артем Кузьмин