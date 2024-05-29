В Минобороны Чехии раскрыли, сколько стран выделили деньги для закупки снарядов для Киева

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На сегодняшний день всего четыре страны передали Чехии деньги на её инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает Euractiv.
«Только четыре страны передали Чехии деньги на ее инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах: Канада, Дания, Нидерланды и Португалия», — заявила Чернохова.
Она призвала руководства европейских стран активнее отправлять деньги. Особенно Чернохова отметила те страны, которые подписали меморандум, но средства так и не отправили.
В феврале текущего года президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна обнаружила возможность приобрести для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах. Павел также отметил, что передача боеприпасов на Украину будет осуществлена при наличии средств для их покупки.
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