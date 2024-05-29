Стало известно об использовании американского оружия для ударов по России

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Украина использовала американское оружие для удара по целям на территории Российской Федерации. Об этом информирует агентство AFP.
В последний раз вооружение из США использовалось для атак на Краснодар. Какое конкретно оружие применялось Вооруженными силами Украины, не уточняется.
Стоит отметить, что в Белом доме несколько раз просили Украину не использовать американское оружие для атак на Россию. Также против выступает, например, и Германия, которая передает ВСУ американское оружие из своих арсеналов.
До этого немецкое издание Bild писало, что один раз для атаки по цели на Россию украинские военнослужащие применили ЗРК Patriot.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не поддерживают желание Киева бить по России западным оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Стоит отметить, что в Белом доме несколько раз просили Украину не использовать американское оружие для атак на Россию. Также против выступает, например, и Германия, которая передает ВСУ американское оружие из своих арсеналов.
До этого немецкое издание Bild писало, что один раз для атаки по цели на Россию украинские военнослужащие применили ЗРК Patriot.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не поддерживают желание Киева бить по России западным оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак