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Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Запад лишь делает вид, что оказывает помощь Украине, хотя на самом деле это вовсе не так.
«С миру по нитке могут собрать одну батарею для Украины. Это попытка показать готовность помощи Украине, но у них плохо получается. Никакой поддержки нет, как и поставок сложной боевой техники и снарядов. А если уж и поставляют, то по принципу «корми собаку, чтобы не сдохла от голода, но громко лаяла и больно кусалась», — пояснил в беседе с NEWS.ru Литовкин.
Ранее стало известно, что ВСУ как минимум один раз использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по объектам на территории России без ведома ФРГ. Отмечалось, что после несанкционированного использования системы ПВО украинскими войсками, в Киев начали поступать гневные звонки из Берлина и Вашингтона с угрозами полностью прекратить поставки ракет для этих систем в случае повторения подобного инцидента.
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