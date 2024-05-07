В Минобороны Финляндии допустили открытие границы с Россией

Фото: iStock/Ruma Aktar
Контрольно-пропускные пункты на границе Финляндии с РФ могут быть открыты для пассажирских перевозок в случае если будет принят закон о беженцах. Об этом сообщил Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Etelа-Saimaa.
Он подчеркнул, что в ближайшие две недели закон поступит в парламент Финляндии. Если его примут он немедленно вступит в силу. Это позволит ограничить поток беженцев на границе.
Напомним, что 4 апреля Финляндия закрыла КПП на границе с РФ. Это коснулось всех пунктов пропуска.
Ранее в Госдуме заявили, что Финляндия наказала саму себя, закрыв границу с Россией. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, экономическое сотрудничество с Россией приносило восточной части Финляндии процветание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Финляндия запланировала построить завод по производству тротила
Финляндия обвиняет Россию в сбоях в работе GPS в районе Финского залива
В Госдуме заявили, что Финляндия наказала саму себя, закрыв границу с Россией
Дарья Осипова