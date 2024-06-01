В Минобороны Франции заявили о помощи России в вопросе по «Крокусу»

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Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что Париж направил Москве информацию о теракте в «Крокус Сити Холле», полученной разведкой страны.
По его словам, спецслужбам удалось выяснить некоторую информацию о теракте в концертном зале «Крокуса», которая позже была передана Москве. Лекорню отметил, что Париж оказал содействие, несмотря на разногласия с президентом России Владимиром Путиным.
Глава Минобороны Франции назвал такое положение дел хорошим примером партнерства в вопросе борьбы с терроризмом, невзирая на разногласия между сторонами.
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Анастасия Хохлова