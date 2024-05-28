Страховщик еще не принял решение по «Крокус сити холлу»

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Сведенья о возможном страховом случае из-за повреждения здания «Крокус сити холла» пока не окончательные, так как расследование продолжается. Об этом рассказали в «Ингосстрахе» изданию РИА Новости.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 145 человек.
В конце марта сын владельца группы Crocus, Араз Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что страховка может покрыть только малую часть ущерба для «Крокуса».
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В конце марта сын владельца группы Crocus, Араз Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что страховка может покрыть только малую часть ущерба для «Крокуса».
«В «Ингосстрах» не поступало новых заявлений от пострадавших в «Крокусе». Что касается самого здания, то на данный момент расследование продолжается, решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от госорганов», — заявили в компании.В заявлении отмечается, что компания будет действовать в соответствии с условиями договора страхования и законодательства Российской Федерации.
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Алина Юрчак