В Минобороны Греции заявили о непричастности к ударам ATACMS по Севастополю

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Греция не имеет отношения к ударам ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня, об этом заявил замминистра национальной обороны страны Яннис Кефалояннис, его цитирует neostrategy.gr.
Напомним, 8 июля лидер фракции партии «Ники» Димитриос Нациос напомнил, что ни Греция, ни Европейский союз не осудили удар западными ракетами ATACMS по Севастополю, который произошёл 23 июня.
По словам Кефалояннис, за пределами Греции только Соединённые Штаты имеют контроль над любыми американскими самолётами, включая беспилотные.
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По словам Кефалояннис, за пределами Греции только Соединённые Штаты имеют контроль над любыми американскими самолётами, включая беспилотные.
«Поэтому в данном случае у Греции не могло быть ни управления, ни контроля, а значит, и никакой информации», — подчеркнул министр, рассуждая об атаке на российский город.
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Евгения Парфентьева