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Опубликовано видео уничтожения ракетных систем, атаковавших Севастополь

Минобороны: ракеты HIMARS, атаковавшие Севастополь, уничтожены
08 июля 2024, 20:35
Фото: IStock/bpawesome

Фото: IStock/bpawesome

Министерство обороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения пусковых установок реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS. Именно эти ракеты использовались при атаке на пляж Севастополя.


Напомним, что в результате этой атаки погибло 4 человека, более 120 пострадали. В мире большинством стран ратифицирована Конвенция о запрете применения кассетных боеприпасов, применяемых Киевом. Тем не менее, Украина и США подписать данное соглашение отказались.

Минобороны опубликовало кадры, на которых видно как тактическая ракетная система РФ «Искандер» точным огнем уничтожает три пусковые установки М142 HIMARS.

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Совбез ООН по Украине пройдет 9 июля
Зампред России при ООН: конференция по Украине состоится 9 июня
08 июля 2024, 20:13

Фото: IStock/Viktor Sidorov

Совет безопасности ООН 9 июля проведет срочное заседание по Украине. Об этом в Telegram-канале сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Он заявил о намерениях России представить доказательства, полностью изобличающие ложь украинского правительства и западных стран.

Ранее, находясь с официальным визитом в Польше президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях созвать Совет Безопасности ООН для привлечения России к ответственности за нанесение ударов по украинским объектам.

Минобороны РФ опубликовало сводки, в которых сообщается, что удары наносились исключительно по военной инфраструктуре киевских боевиков.

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#минобороны рф
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#владимир зеленский
#всу
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Орбан направился на саммит НАТО в Вашингтон
После своего визита в Китай глава Венгрии Орбан направится в Вашингтон
08 июля 2024, 19:32

Фото: IStock/Алексей Майшев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Вашингтон после визита в Китай. Об этом венгерский политик заявил на странице в Instagram*.
«Следующая остановка: Вашингтон», — сообщил глава венгерского правительства.
Ранее венгерский политик 2 июня провел встречу с главой Киева Владимиром Зеленским, а 5 июня прилетел в Москву. Как сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Орбан осуществляет свои визиты с целью понять суть российско-украинского конфликта и его причины. За это Россия благодарит его, добавил представитель.

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*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
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#остановка
#соцсеть
#всу
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Песков: Россия не намерена по совету Сеула выбирать «одну из двух Корей»
08 июля 2024, 18:56

Фото: сайт Кремля

Россия считает важным и необходимым выстраивать стабильные отношения как с КНДР, так и с Южной Кореей. Кремль категорически не согласен с позицией Сеула, согласно которой следует выбирать «одну из двух Корей».
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия традиционно настроена на выстраивание добрых отношений со всеми государствами Юго-Восточной Азии, в том числе с КНДР и Южной Кореей. Позиция же Сеула является для Москвы категорически неприемлемой.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать слова южнокорейского лидера Юн Сок Ёля, который заявил о необходимости для России выбрать для отношений «одну из двух Корей». Песков подчеркнул, что именно Сеул отвергает равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, так как с одной стороны Россия сейчас имеет партнёра в виде Пхеньяна, а с другой — Южную Корею, которая присоединилась к антироссийским санкциям.

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#россия
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#южная корея
#санкции
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Судившийся с ветераном спецоперации депутат Семигин лишён ещё одной должности
08 июля 2024, 18:41

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат Государственной думы Геннадий Семигин, судившийся с ветераном специальной военной операции Евгением Рассказовым (позывной Топаз) лишился ещё одной должности. Он выведен из совета по национальным отношениям.
Места в этом совете парламентарий лишился указом президента РФ Владимира Путина, передаёт ТАСС. В феврале нынешнего года Семигин подал к Рассказову иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации, которые тот, по мнению депутата, оскорбил. В качестве компенсации он требовал с ветерана шесть миллионов рублей.

Поводом для судебного разбирательства стала публикация, размещённая на сайте «Патриотов России» — организации, которую возглавляет Семигин. В опубликованной записи, в частности, говорилось о российских военных, которых приходится «загонять пинками на поле боя» бойцам батальона «Ахмат». Депутат тогда объявил, что запись появилась в результате взлома, а Топаз подверг Семигина резкой критике и не поверил его оправданиям. В апреле парламентарию присудили 500 тысяч рублей кмпенсации.

После того, как история получила широкую огласку, Семигина лишили должности председателя комитета Госдумы по делам национальностей.

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#суд
#история
#компенсации
#депутат
#рф
#запись
#госдума
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Депутат ГД Хинштейн назвал условие блокировки WattsApp в России
08 июля 2024, 18:15

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Решения о блокировке мессенджера WattsApp на территории России пока нет. Однако он принадлежит экстремистской компании Meta* и неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны.
Об этом напомнил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Его слова приводит РИА Новости. Парламентарий указал, что суды постоянно штрафуют WattsApp за нарушение правил работы в России.

Депутат отметил, что неконструктивная политика WA и его отказ от сотрудничества с российскими властями, особенно в том, что касается противодействию терроризму и экстремизму, не может продолжаться вечно. Если администраторы мессенджера не изменят свою политику, рано или поздно терпению государства придёт конец, и тогда WattsApp постигнет судьба всей Meta*, считает Хинштейн.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#facebook
#мессенджеры
#государство
#запрет
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Путин предложил использовать часть маткапитала на подготовку детей к школе
08 июля 2024, 17:50

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы остатки материнского капитала выдавать российским семьям на руки. Эти деньги могут быть использованы, например, для сбора ребёнка в школу.
Такое предложение глава государства озвучил на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное». По мысли президента, сначала речь может идти о десяти тысячах рублей, далее в этом направлении можно будет предпринять следующие законодательные шаги.

Путин отметил, что проблема использования остаточной части материнского капитала известна и уже обсуждается в правительстве. Он подчеркнул необходимость предоставить людям возможность использовать эти средства, поэтому предложил просто выплачивать людям деньги. Президент уточнил, что речь идёт об оставшейся части материнского капитала, когда основная часть использована, например, на улучшение жилищных условий, а с остатком, как будто, ничего нельзя сделать.

Ситуация должна быть решена, и выплата этих денег на подготовку ребёнка к школе видится приемлемым выходом, заключил президент.

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Путин в пятый раз посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Создать национальный центр «Россия» ради наследия одноименной выставки поручил Путин
#деньги
#президент
#путин
#маткапитал
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Путин в пятый раз посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ
08 июля 2024, 16:26

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин ещё раз посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Этот визит стал для российского лидера уже пятым.
Президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов выставки. Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года и должна была завершиться в апреле, но ещё в январе Путин предложил продлить её работу на летний период, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться со стендами и достижениями российских регионов. Выставка официально завершит свою работу сегодня, 8 июля.

За время работы выставки-форума глава государства посещал её четыре раза. 1 июля Владимир Путин подписал распоряжение о создании в Москве национального центра «Россия» для того, чтобы сохранить уникальное наследие выставки-форума.

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#россия
#выставка
#владимир путин
#президент
#вднх
#выставки
#форум
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Политолог Дудаков заявил о трудностях замены Байдена на выборах
08 июля 2024, 16:15

Фото: iStock/Стрингер

Политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение о том, что демократам будет нелегко заменить красиво и легитимно действующего президента США Джо Байдена в президентской гонке.
Он отметил, что часть влиятельных людей Демпартии действительно требует снятия кандидатуры Байдена с выборов.

«Но не они всё-таки принимают все основные решения в стане демократического истеблишмента. Да, у них есть определённое влияние, но все крупные игроки в стане Демпартии, продолжают выступать за то, чтобы никакой рокировки не было. Поэтому несмотря на то, что сценарий замены Байдена теоретически остаётся возможным, он продолжает быть маловероятным», — объяснил в беседе с RT Дудаков.

А политический обозреватель Андрей Перла подчеркнул, что разговор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Джо Байденом в рамках «турне» по поводу урегулирования украинского вопроса обещает быть непростым.

«В США известно, что за президент, и как с ним можно разговаривать», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Перла.

Ранее американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян объяснил намерения спонсоров демократов заставить Джо Байдена выйти из президентской гонки несостоятельностью нынешнего главы Белого дома.

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#политика
#выборы
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«Собачье дело»: Как могут наказать Орбана в ЕС за переговоры с Путиным
Политолог Дудчак: Орбану за переговоры ЕС придумает новые наказания
08 июля 2024, 16:05

Фото: сайт Кремля

Виктор Орбан после визита в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным оказался под огнем критики. Представители Евросоюза и отдельных стран обвинили его в «умиротворении» Москвы и пригрозили подумать над наказанием Будапешта за несогласованные с Брюсселем действия венгерского лидера.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сказал, что лидер Венгрии подвергался осуждениям и до поездки в Россию, а сейчас ему придумают какие-то новые наказания.

«Следствия в реалии ему придумают новые, потому что они и так его осуждали, решили значительной доли финансов. По крайней мере они все никак не расплатятся с Венгрией. Она недополучила свои 20 млрд из европейского бюджета из-за Украины», — сказал эксперт.

По его мнению, Орбан ездил на переговоры как глава своего государства, а не как представитель ЕС.

«Почему Орбан должен перед ними отчитываться? Да, сейчас Венгрия председательствует в ЕС, но это не значит, что он ездил как представитель ЕС. В какой-то степени, наверное, да, но в первую очередь он ездил как руководитель Венгрии, как глава государства. Так что эти все комментарии можно делать, но какое их собачье дело, что делает лидер суверенного государства? В отличие от всех остальных суверенитет у Венгрии все-таки есть», — заявил политолог.

Он напомним, что ключевая страна в решении проблемы между Украиной и Россией – США.

«Ключевая проблема для всего конфликта — США, которые финансово сами поддерживают киевский режим, сами его содержат и заставляют содержать киевский режим всех европейцев», — заключил Александр Дудчак.

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