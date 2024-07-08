Опубликовано видео уничтожения ракетных систем, атаковавших Севастополь

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Министерство обороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения пусковых установок реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS. Именно эти ракеты использовались при атаке на пляж Севастополя.
Напомним, что в результате этой атаки погибло 4 человека, более 120 пострадали. В мире большинством стран ратифицирована Конвенция о запрете применения кассетных боеприпасов, применяемых Киевом. Тем не менее, Украина и США подписать данное соглашение отказались.
Минобороны опубликовало кадры, на которых видно как тактическая ракетная система РФ «Искандер» точным огнем уничтожает три пусковые установки М142 HIMARS.
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