Развожаев предупредил о выстрелах в Севастополе

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В Севастополе ночью Черноморский флот проведет тренировки. Будут слышны громкие одиночные выстрелы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В течение этой ночи будут слышны громкие одиночные выстрелы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт. Флот проведет тренировки расчетов ППДО, поэтому предупреждаю заранее», — написал он.
23 июня боевики ВСУ совершили преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.
Ранее губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщал, что 5 июля будут проходить тренировки флота со стрельбой из различных видов вооружения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова