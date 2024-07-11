В украинском порту арестовали иностранное судно, заходившее в Севастополь

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Власти Украины задержали грузовое судно USKO MFU под флагом Камеруна. По имеющейся информации, судно дважды заходило в порт Севастополя.
Генеральная прокуратура Украины обвиняет компанию USKO MFU в незаконном вывозе агропродукции через Крым в интересах турецкой фирмы. В ноябре 2023 года судно, принадлежащее этой компании, прибыло в один из портов Севастополя и было загружено более чем тремя тысячами тонн агропродукции. Затем оно направилось в Турцию.
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«Перед заходом в порт компания USKO MFU отключила автоматическую идентификационную систему (AIS), предназначенную для идентификации судов и отслеживания их курса с помощью радиоволн.В конце мая 2024 года судно повторно зашло в порт Севастополя, уже с выключенной системой AIS, и разгрузило груз, привезённый из Турции. 2 июля оно прибыло в один из портов Молдовы, где система AIS была включена, и судно было идентифицировано», — говорится в материале.
Генеральная прокуратура сообщила о задержании и аресте иностранного морского судна в акватории порта Рени Одесской области. Капитану USKO MFU, гражданину Азербайджана, было предъявлено подозрение в нарушении законодательства. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого.
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Мира Полтева