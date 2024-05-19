В Минобороны Украине заявили, что повестки вручаются только под роспись

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Пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире национального телемарафона об условиях вручения повестки, передает информационное агентство ТАСС.
Лазуткин заявил, что врученными будут считаются только повестки, выданные под личную роспись. По его словам, в настоящее время другие варианты отсутствуют.
В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Повестка будет считаться врученной по почте даже в случае отсутствия гражданина по месту жительства. Также был подписан закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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«Если будут какие-либо постановления или какие-то акты, которые, так сказать, что-то меняют, тогда будем об этом говорить», – отметил он.
В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Повестка будет считаться врученной по почте даже в случае отсутствия гражданина по месту жительства. Также был подписан закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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Александр Климов