В Минобороны высказались об увеличении плана набора на контрактную службу
Руководитель Минобороны Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства сообщил, что в 2025 году был увеличен план набора на военную службу по контракту, передаёт пресс-служба министерства в своём Telegram-канале.
Белоусов также отчитался о продвижении сил РФ в зоне СВО, назвал потери ВСУ и рассказал о процессах модернизации и направлениях развития российской армии.
«В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются», — сказал министр.Ранее, в июле, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев утверждал, что с начала 2025 года более 210 тыс. человек подписали контракты со ВС РФ. В мае он отмечал, что ежемесячно в военкоматы добровольно обращаются по 50–60 тыс. человек, тогда как «у наших противников ситуация выглядит принципиально иначе». Перед этим также сообщалось о возможном распространении статуса ветерана на всех добровольцев‑штурмовиков.