В Минобороны высказались об увеличении плана набора на контрактную службу

29 августа 2025, 18:27

Белоусов: план набора на военную контрактную службу в этом году вырос

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Руководитель Минобороны Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства сообщил, что в 2025 году был увеличен план набора на военную службу по контракту, передаёт пресс-служба министерства в своём Telegram-канале.





Белоусов также отчитался о продвижении сил РФ в зоне СВО, назвал потери ВСУ и рассказал о процессах модернизации и направлениях развития российской армии.



