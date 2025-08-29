ВС РФ за неделю освободили шесть населённых пунктов в зоне СВО
За прошедшую неделю подразделения ВС России освободили шесть населённых пунктов в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, российские войска продвинулись на нескольких направлениях: четыре населённых пункта были взяты под контроль в Донецкой народной республике (ДНР), ещё два – в Днепропетровской области.
В частности, подразделения Южной группировки освободили Клебан-Бык и Нелеповку в ДНР, продвинувшись вглубь обороны противника. Тем временем группировка «Центр» продолжила наступление и взяла контроль над селом Первое Мая в ДНР и населённым пунктом Филия в Днепропетровской области.
Операции по освобождению населённых пунктов продолжаются.
Читайте также: