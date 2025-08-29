В Минобороны заявили о завершении создания системы единого воинского учета

29 августа 2025, 21:56

Белоусов: в МО РФ завершили создание системы единого воинского учета

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Минобороны РФ завершило создание Государственной системы единого воинского учёта, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства, сообщает Telegram-канал МО.





С 14 августа россияне начали получать через «Госуслуги» уведомления о внесении их данных в реестр воинского учёта: уведомления приходят в виде push‑сообщений и на электронную почту, привязанную к аккаунту, отправителем указано Минобороны РФ.





«Десятое приоритетное направление — создание единой цифровой среды Минобороны. Одно из достижений в этой сфере — завершение создания Государственной системы единого воинского учета. Приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта», — добавил министр.