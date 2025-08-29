В Минобороны заявили о завершении создания системы единого воинского учета
Белоусов: в МО РФ завершили создание системы единого воинского учета
Минобороны РФ завершило создание Государственной системы единого воинского учёта, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства, сообщает Telegram-канал МО.
С 14 августа россияне начали получать через «Госуслуги» уведомления о внесении их данных в реестр воинского учёта: уведомления приходят в виде push‑сообщений и на электронную почту, привязанную к аккаунту, отправителем указано Минобороны РФ.
«Десятое приоритетное направление — создание единой цифровой среды Минобороны. Одно из достижений в этой сфере — завершение создания Государственной системы единого воинского учета. Приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта», — добавил министр.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что такие уведомления вызваны актуализацией баз данных и не означают «ни мобилизацию, ни призыв на срочную службу». По его словам, это тем более не касается женщин, которые в России «служат только по контракту и по желанию».