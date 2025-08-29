Белоусов заявил о росте площади занимаемых территорий на СВО

29 августа 2025, 18:59

Белоусов: ВС РФ ежемесячно занимают до 700 квадратных километров зоны СВО

Андрей Белоусов (фото: kremlin.ru)

Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что российские войска значительно нарастили темпы продвижения в зоне СВО. Об этом он сообщил на заседании коллегии оборонного ведомства, подчеркнув, что с начала года площадь освобождаемой территории почти удвоилась.