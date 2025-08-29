Белоусов заявил о росте площади занимаемых территорий на СВО
Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что российские войска значительно нарастили темпы продвижения в зоне СВО. Об этом он сообщил на заседании коллегии оборонного ведомства, подчеркнув, что с начала года площадь освобождаемой территории почти удвоилась.
В начале СВО российские военные освобождали 300–400 квадратных километров, а сейчас – 600–700.
Также, по словам Белоусова, российские силы нанесли существенный ущерб военной и промышленной инфраструктуре Украины. С января 2025 года было проведено 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника.
Министр добавил, что, по оценкам Минобороны, потери ВСУ за этот период превысили 340 тысяч человек.
Читайте также: