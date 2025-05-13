В мире начался очередной вооруженный конфликт

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В Ливии начался вооруженный конфликт между силами Мисраты и Триполи после убийства лидера ополчения Абдула Гани аль-Кикли. Об этом сообщает издание Al Mayadeen.
В столице Ливии городе Триполи наблюдаются танки и военная техника. Местный аэропорт временно ограничил свою работу. При этом замечена эвакуация самолетов из аэропорта Митига. Воздушные судна в воздухе перенаправлены на Мисурату.
Правоохранители просят граждан не выходить из своих домов. Временно закрыты все учебные заведения.
На опубликованных видео в СМИ видны вспышки в небе, принадлежность которых неизвестна.
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На опубликованных видео в СМИ видны вспышки в небе, принадлежность которых неизвестна.
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Иван Мусатов