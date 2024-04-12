В Молдавии окончательно приостановили действие ДОВСЕ

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Молдавский парламент в последнем чтении одобрил приостановление действия ДОВСЕ. Соответствующее решение было принято в ходе заседания.
В документе говорится, что республика приостанавливает действие Договора роб обычных вооружённых силах в Европе, который был подписан в Париже 19 ноября 1990 года. При этом сохраняется возможность дальнейшего возвращения к его выполнению.
Отмечается, что решение приняли голосами 53 депутатов от Партии действия и солидарности.
Напомним, что ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Адаптированная версия документа не была ратифицирована странами НАТО, которые выступили за то, чтобы придерживаться положений 1990 года. В них содержатся нормы обычных вооружений из расчёт между НАТО и ныне несуществующей Организацией Варшавского договора. 29 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ, который вступил в силу 9 июня. В Кремле сообщали, что прекращение существования соглашения находится под ответственностью США и их союзников.
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Отмечается, что решение приняли голосами 53 депутатов от Партии действия и солидарности.
Напомним, что ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Адаптированная версия документа не была ратифицирована странами НАТО, которые выступили за то, чтобы придерживаться положений 1990 года. В них содержатся нормы обычных вооружений из расчёт между НАТО и ныне несуществующей Организацией Варшавского договора. 29 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ, который вступил в силу 9 июня. В Кремле сообщали, что прекращение существования соглашения находится под ответственностью США и их союзников.
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Анастасия Чинкова