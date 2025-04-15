Посол РФ Озеров: СБУ вербует людей в Молдавии для актов терроризма

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По словам российского посла в Кишиневе Олега Озерова, служба безопасности Украины вербует людей в Молдавии для совершения террористических актов. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала Canal 5.
«Проблема заключается в том, что, во-первых, это не какой-то эксклюзивный случай, к сожалению… Все это говорит о том, что СБУ, а они были завербованы СБУ, ведет обширную работу на территории Республики Молдова и здесь, конечно, вопросы возникают. Я вас уверяю, Федеральная служба безопасности очень тщательно документирует все свои действия и расследования. И все необходимые факты, подробности этого дела будут представлены», — сказал Озеров.
Ранее были задержаны двое граждан Молдавии, которых завербовала СБУ для подготовки актов терроризма в России. К тому же в республике украинская служба безопасности смогла завербовать двух граждан РФ для этих же целей. По словам Озерова, Россия знает, где именно СБУ проводили вербовку.
В связи с этим дипломат выступил с критикой спецслужб Молдавии. Озеров заявил, что они работают или не совсем квалифицированно, или соучаствуют в вербовке террористов.
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