В Санкт-Петербурге проходят обыски у журналистки «Фонтанки» по делу о фейках

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Обыски в квартире журналистки «Фонтанки» Ксении Клочковой провёл Следственный комитет России (СКР), пишет «КоммерсантЪ».
По данным самой «Фонтанки», обыски связаны с уголовным делом, которое возбуждено против экс-работника СМИ Андрея Захарова, признанного иноагентом.
Захаров стал фигурантом уголовного дела по статье 207.3 УК РФ —«Распространение фейков о ВС РФ». Клочкова проходит по нему свидетелем.
Интерес Следственного комитета России к Клочковой, как предполагается, связан с возможными контактами с Андреем Захаровым*. Он проработал в «Фонтанке» до 2016 года. Затем переехал в Москву и продолжил свою карьеру. Сейчас он находится за границей.
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*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России
Захаров стал фигурантом уголовного дела по статье 207.3 УК РФ —«Распространение фейков о ВС РФ». Клочкова проходит по нему свидетелем.
Интерес Следственного комитета России к Клочковой, как предполагается, связан с возможными контактами с Андреем Захаровым*. Он проработал в «Фонтанке» до 2016 года. Затем переехал в Москву и продолжил свою карьеру. Сейчас он находится за границей.
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*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России
Алёна Самарева