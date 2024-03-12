У российских акционистов и художников прошли обыски по делу о госизмене

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk
Обыски прошли в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Ульяновске. Их связывают следственные действия с Петром Верзиловым. Об этом сообщает РБК.
Уточним, что ранее Мосгорсуд отменил Верзилову приговор по делу о фэйках, его направили на новое рассмотрение. При этом, в ходе дела, в некоторых городах России 12 марта силовики провели оперативные действия у художников и акционистов.
Известно, что силовики нагрянули с обысками к нижегородскому художнику Артему Филатову, заявила РБК его супруга Олеся. В Санкт-Петербурге обыск прошел у художницы Катрин Ненашевой, сообщила она в социальных сетях, и ее подруги Наташи Четверио. Также силовики пришли к предствителям петербургской арт-команды «Явь».
Активисты отмечают, что все адресованные им вопросы связаны с Верзиловым. При этом, никто из них не был с ним даже знаком, сообщили активисты РБК.
Напомним, что Верзилов находится за пределами территории РФ. В марте прошлого года Басманный суд заочно арестовал его по статье о фейках об армии, а в ноябре того же года активиста приговорили к восьми с половиной годам колонии. Ранее Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.
Читайте также:
В Ингушетии обнаружили зарытый схрон с продуктами и лекарствами
В Германии горит палаточный лагерь украинских беженцев
В Калининграде американца осудят за попытку украсть сына из России
Известно, что силовики нагрянули с обысками к нижегородскому художнику Артему Филатову, заявила РБК его супруга Олеся. В Санкт-Петербурге обыск прошел у художницы Катрин Ненашевой, сообщила она в социальных сетях, и ее подруги Наташи Четверио. Также силовики пришли к предствителям петербургской арт-команды «Явь».
Напомним, что Верзилов находится за пределами территории РФ. В марте прошлого года Басманный суд заочно арестовал его по статье о фейках об армии, а в ноябре того же года активиста приговорили к восьми с половиной годам колонии. Ранее Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.
Читайте также:
В Ингушетии обнаружили зарытый схрон с продуктами и лекарствами
В Германии горит палаточный лагерь украинских беженцев
В Калининграде американца осудят за попытку украсть сына из России
Дана Игумнова