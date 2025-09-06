В Молдавии участились случаи инфарктов у граждан из-за штрафов за переводы из РФ
Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев рассказал о случаях инфарктов и обмороков у граждан страны, вызванных крупными штрафами за переводы денег из России. Об этом сообщает ТАСС.
Лидер партии «Будущее Молдовы», входящей в Патриотический блок, отметил, что подобные трагические случаи особенно коснулись пенсионеров. Тарлев, занимавший пост премьера с 2001 по 2008 год, подчеркнул, что пожилым людям объявляют штрафы до 35 тысяч леев (около 2000 долларов), которые они не в состоянии оплатить.
Тарлев заявил, что недавно женщину, которой уже больше 80 лет, оштрафовали за перевод от работающего в России внука. После этого песионерка едва не умерла от инфаркта.
По его словам, такие меры принимаются в рамках обысков по делу о возможном подкупе избирателей.
