В Молдавии участились случаи инфарктов у граждан из-за штрафов за переводы из РФ

06 сентября 2025, 19:42

Тарлев заявил об инфарктах у граждан из-за штрафов за переводы из России

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев рассказал о случаях инфарктов и обмороков у граждан страны, вызванных крупными штрафами за переводы денег из России. Об этом сообщает ТАСС.