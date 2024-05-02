В Молдавии на границе задержали группу украинских уклонистов

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Пограничная полиция Молдавии задержала на границе с Украиной группу украинских мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Задержано шесть украинцев, которые нелегально проникли на территорию Молдавии и запросили убежища на территории страны. По их словам, каждый из них заплатил по $4 тыс. организаторам перехода», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее украинское издание «Страна» писало, что жители Украины бросают машины у границы с Молдовой и переходят в другую страну пешком. По словам очевидцев, так делают многие мужчины призывного возраста, когда украинские военкомы начинают их разыскивать. Зачастую люди оставляют свои автомобили на трассе и скрываются.
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Элина Позднякова