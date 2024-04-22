Украинец переоделся в гражданское и сбежал в Молдавию

Фото: iStock/Михаил Руденко
Пограничник во время патрулирования границы в Одесской области сбежал в Молдавию.
Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на слова брата служащего.
Все случилось в селе Серпневое Тарутинского района. Ночью пограничник оставил у дерева военную форму и автомат и, пока его напарник спал, покинул место службы.
По данным госпрогранслужбы Украины, за прошлый год пограничники задержали порядка 11 тысяч мужчин, которые предприняли попытку незаконно покинуть страну.
Чаще всего военнообязанные пытаются сбежать в Молдавию и Румынию. В большинстве случаев их попытки заканчиваются неудачей.
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Все случилось в селе Серпневое Тарутинского района. Ночью пограничник оставил у дерева военную форму и автомат и, пока его напарник спал, покинул место службы.
По данным госпрогранслужбы Украины, за прошлый год пограничники задержали порядка 11 тысяч мужчин, которые предприняли попытку незаконно покинуть страну.
Чаще всего военнообязанные пытаются сбежать в Молдавию и Румынию. В большинстве случаев их попытки заканчиваются неудачей.
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Алёна Самарева