На Украине раскрыли число пытающихся покинуть страну уклонистов

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Представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, сколько уклонистов ежедневно пытаются покинуть территорию страны, передает телеканал ТСН.
Отмечается, что есть люди, которые пытаются покинуть территорию Украины, проходя пункты пропуска по поддельным документам. По словам Демченко, такие случаи происходят ежедневно.
Ранее на Украине рассказали о мерах «стимулирования» уклонистов.
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«Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы», – отметил он.
Ранее на Украине рассказали о мерах «стимулирования» уклонистов.
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Александр Климов