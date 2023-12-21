В Молдавии захотели вернуть российский рынок сбыта

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih
Молдавский политик и предприниматель Илан Шор высказал мнение о необходимости для Молдавии восстановить сотрудничество с российским рынком и рассмотреть возможности вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.
По словам Шора, Кишинев должен провести анализ преимуществ, которые может получить, присоединившись к восточному экономическому блоку. Он также подчеркнул необходимость восстановления торговых связей с российским рынком.
Политик выразил мнение, что эта идея может стать ключевым фактором для спасения страны, и призвал задуматься об этом в настоящий момент, поскольку членство в ЕАЭС может предоставить важные экономические гарантии и улучшения для молдавского народа.
Шор считает, что вступление в Евразийский экономический союз позволит Молдавии закупать доступный газ, создавать новые рабочие места, поддерживать сельское хозяйство и укреплять бюджет страны.
Читайте также:
Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения
Премьер Молдавии заявил, что стране нужна современная система ПВО против России
Политолог Хащенко: Украина и Молдавия не интересны ЕС
Политик выразил мнение, что эта идея может стать ключевым фактором для спасения страны, и призвал задуматься об этом в настоящий момент, поскольку членство в ЕАЭС может предоставить важные экономические гарантии и улучшения для молдавского народа.
Читайте также:
Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения
Премьер Молдавии заявил, что стране нужна современная система ПВО против России
Политолог Хащенко: Украина и Молдавия не интересны ЕС
Артем Кузьмин