В Московской области назвали муниципалитеты-лидеры по вводу жилья

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
С начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 7,2 млн кв. м. жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
«Это самый высокий показатель среди регионов – 10% от общего ввода жилья в России. 1,2 млн из них пришлись на многоквартирные дома, 6 млн на объекты индивидуального жилищного строительства», – уточнили в ведомстве.Там пояснили, что больше всего квадратных метров жилой площади ввели в Ленинском городском округе – 312. В Балашихе введено 147 тыс. «квадратов», в Щёлкове – 127 тыс. кв. м.
В топе муниципальных образований по объёмам ввода индивидуальных домов – Раменское, Истра и Одинцово.
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С начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию более 7 млн кв. метров жилья
Лора Луганская