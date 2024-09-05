В Мытищах заложили капсулу времени в основание строящейся поликлиники

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Строительство поликлиники, рассчитанной на 255 посещений в смену, началось на территории жилого комплекса «Мытищи Парк», в церемонии закладки капсулы времени в основание здания приняли участие глава округа Мытищи Юлия Купецкая и представительница компании-застройщика — директор кластера группы «Самолет» Нина Федулова, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Согласно проекту, поликлиника, расположенная на Силикатной улице в Мытищах, будет представлять собой здание переменной этажности в 2-3 этажа общей площадью 4,3 тыс. квадратных метров. Здесь также разместится встроенный пост скорой помощи на две бригады. Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием», — говорится в сообщении.Поликлинику строят за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории. После сдачи объекта в эксплуатацию его передадут муниципалитету.
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