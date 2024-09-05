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В Мытищах заложили капсулу времени в основание строящейся поликлиники

05 сентября 2024, 15:40
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Строительство поликлиники, рассчитанной на 255 посещений в смену, началось на территории жилого комплекса «Мытищи Парк», в церемонии закладки капсулы времени в основание здания приняли участие глава округа Мытищи Юлия Купецкая и представительница компании-застройщика — директор кластера группы «Самолет» Нина Федулова, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.


«Согласно проекту, поликлиника, расположенная на Силикатной улице в Мытищах, будет представлять собой здание переменной этажности в 2-3 этажа общей площадью 4,3 тыс. квадратных метров. Здесь также разместится встроенный пост скорой помощи на две бригады. Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием», — говорится в сообщении.
Поликлинику строят за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории. После сдачи объекта в эксплуатацию его передадут муниципалитету.

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#мытищи
#строительство
#минжилполитики мо
#поликлиника
В детском центре имени Рошаля медицинскую помощь получили свыше 1000 маленьких пациентов
05 сентября 2024, 11:59

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Врачи диагностического Центра имени Л.М. Рошаля ведут приём детей с конца августа.
Консультацию у врачей-специалистов могут получить как жители Подмосковья, так и пациенты со всей территории России.
«С момента начала работы клинико-диагностического центра консультацию наших врачей получили уже более 1000 маленьких пациентов. Самое приятное, что на консультацию к нам приезжают не только жители Москвы и Подмосковья, но других регионов, например, Оренбурга, Курска, Чебоксар и Рязани», - сказала главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Детский клинический центр является ключевым проектом в области здравоохранения Московской области. Он выступает координатором всех детских учреждений региона. В центре работают ведущие специалисты со всей страны в областях педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностики. Ежегодно здесь предоставляется стационарная помощь примерно 15 тысячам юных пациентов, а амбулаторное обслуживание получают более 150 тысяч детей.

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#специалисты
#пациенты
#заболевания
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«Заражение крови и сепсис»: врач рассказал, чем опасен пирсинг в домашних условиях
05 сентября 2024, 11:39

Фото: istockphoto / Serhii Sychov

Опасные наборы для пирсинга резко набрали популярность среди российских подростков.
Школьники активно покупают недорогие комплекты на маркетплейсах и самостоятельно делают себе проколы. Это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Рамил Шахвеледов предупреждает, что самостоятельное проведение процедуры может иметь множество неприятных последствий. В состав наборов для пирсинга входят некачественные украшения и иглы для проколки. Отзывы о таких продуктах сообщают, что иглы часто приходят в обычных зип-пакетах, что указывает на отсутствие стерильности, а сами инструменты могут быть плохо заточены или деформированы.

«Низкокачественные материалы, из которых выполнены дешевые наборы для пирсинга, могут привести к аллергическим реакциям, например, сильным отекам, покраснениям, зуду. При худшем развитии сценария – анафилактическому шоку», – подчёркивает Рамил Шахвеледов.
Медик отговаривает от эксплуатации таких инструментов. Повторное использование затупленных или искривленных игл, которые могут застревать в коже, приводит к травмам и образованию рубцов. По словам Шахвеледова, нестерильные инструменты могут стать причиной заражения крови или инфекций, что может привести к образованию абсцессов и сепсису.
«Такие процедуры должен выполнять исключительно специалист, который прошел соответствующее обучение. Родителям стоит усилить контроль за детьми, несмотря на все модные тенденции», – поясняет педиатр.

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Житель Чехова чуть не лишился подвижности пальца из-за тарелки
05 сентября 2024, 11:15

Фото: iStock/ShutterOK

Серьёзную травму указательного пальца руки получил 50-летний житель подмосковного Чехова, неудачно уронив тарелку. На помощь пациенту пришли врачи местной больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Осколок тарелки разрезал сухожилие, отвечающее за сгибание и разгибание пальца. Для того, чтобы сшить это сухожилие, потребовалась полуторачасовая операция, её провёл травматолог Чеховской больницы Салман Асламханов.

«Кисти рук состоят из множества связок и сухожилий. Повреждения сухожилий снижают функциональность вплоть до полной неподвижности отдельных пальцев или всей кисти. Мы восстановили подвижность пальца», — пояснил Салман Асламханов.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операция прошла успешно, теперь у пациента впереди восстановительный период под наблюдением врача.

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Врач Щербакова перечислила предвестники диабета

Врач Тарасова озвучила неожиданные причины шума в ушах

В Подмосковье создана одна из лучших в стране систем охраны здоровья детей
#минздрав мо
#операция
#хирург
#чехов
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Врач Щербакова перечислила предвестники диабета
04 сентября 2024, 21:13

Фото: iStock/Maya23K

Эндокринолог Химкинской клинической больницы Лариса Щербакова причислила к основным симптома преддиабета бессонницу и жар.
Резкое снижение веса и судороги по ночам также могут говорить о зачатках заболевания.

«Если вовремя не заметить болезнь, она может дебютировать угрожающим для жизни состоянием — диабетической комой. Для предотвращения развития диабета надо вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризации, в рамках которой проводится анализ содержания сахара крови натощак», — добавила в беседе с NEWS.ru Щербакова.

Ранее заведующая отделением эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Ирина Комердус говорила, что мер профилактики сахарного диабета 1 типа сегодня не существует – у большинства пациентов заболевание имеет генетическую основу.

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#болезнь
#заболевания
#врач
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Врач Тарасова озвучила неожиданные причины шума в ушах
04 сентября 2024, 20:34

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Врач-невролог Анастасия Тарасова заявила, что причиной шума в ушах могут стать депрессивные и тревожные состояния.
Она пояснила, что есть два вида шума – слышимый самому человеку и слышимый и пациенту, и врачу.

«Первый вид шума в ушах является самым распространенным. На первом месте среди причин такого шума стоят тревожные и депрессивные состояния, и уже следом — более серьезные причины. Важно заметить, что от того, где человек ощущает шум (в голове или конкретном ухе) можно предположить причину шума», — отметила в беседе с Газета.ру Тарасова.

Второй вид шума может появиться при пороках сердечно-сосудистой системы, новообразованиях в полости черепа, при наличии инородного тела в слуховом проходе.

Ранее врач-отоларинголог Калсын Гамзатов заявлял, что запущенный отит может привести к потере слуха.

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#шум
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#опасность
#тела
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В Подмосковье создана одна из лучших в стране систем охраны здоровья детей
04 сентября 2024, 19:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Система детского здравоохранения в Подмосковье за последнее время претерпела значимые изменения. Об этом рассказали участники V Cъезда детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство», который стартовал сегодня в Красногорске.
«Важно фиксировать динамику развития детской медицины. Благодаря вниманию президента к вопросам детства, а также нацпроектам, за последние пять лет перемены пришли в каждый регион. В подмосковном Красногорске на днях глава государства вместе с медиками открыл флагманский Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля. У нас в регионе 1 млн 760 тыс. детей, и многопрофильная больница была необходима», – заявил, открывая съезд, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
ДКЦ – это флагманский проект здравоохранения Подмосковья. Центр стал координатором всех детских учреждений региона. В нём собрана сильная команда специалистов со всей России, которые оказывают медицинскую помощь по 28 медицинским профилям.

С момента открытия медицинскую помощь в центре получили уже более 800 детей, проведено порядка 70 телемедицинских консультаций. 16 сентября открывается стационар, где ежегодно смогут лечиться около 15 тыс. юных пациентов, а проходить обследования или консультации – 150 тыс., причём не только из Московской области, но и со всей России.

Показатель выживаемости малышей, родившихся раньше срока, в Московской области за последние пять лет увеличился более чем на 10%. А младенческая смертность за девять лет сократилась в регионе с 4,8% до 3,5%. Все это стало возможным благодаря созданной в Подмосковье при поддержке президента сети учреждений родовспоможения. Она включает 6 перинатальных центров – Московский областной, Видновский, Наро-Фоминский, Коломенский, Щёлковский и Балашихинский, Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, а также 13 перинатальных центров второго уровня с современным медоборудованием и квалифицированными специалистами.

На базе перинатальных центров работают отделения недоношенных детей.Для заботы о молодых мамах открывают центры грудного вскармливания. В рамках регионального проекта «Наша женская консультация» они могут воспользоваться телемедицинскими консультациями, индивидуальным сопровождением беременности и другими услугами. Помимо этого, работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».

С 1 сентября 2019 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в роддомах вручают подарочные наборы для новорождённых под названием «Я родился в Подмосковье!». Ведущие акушеры и педиатры региона разработали перечень предметов, необходимых в первые месяцы жизни малыша. Они вошли в готовый подарочный набор. В качестве альтернативы родители могут взять денежную выплату в 20 тыс. рублей.

В Московской области особое внимание уделяется помощи детям с редкими заболеваниями. В орфанном регистре – 637 детей по 42 нозологиям, они получают все необходимые лекарства. В регистре паллиативной медицинской помощи – 723 ребенок. Для них создано свыше 100 койко-мест. Кроме того, в этом году медицинские бригады совершили почти 8 тыс. выездов на дом.

В Подмосковье реализуется проект «Поликлиника: Перезагрузка». Это единый стандарт, который позволяет сделать медучреждения более эффективными и ориентировать их на удобство пациентов. В 2024 году к единому стандарту будут приведены все детские поликлиники. Аналогичный проект и в стационарах. Там реорганизуются хирургические центры, в том числе по профилю детской хирургии, чтобы лечение проходило в комфортных условиях.

Еще один проект – «Наш участковый врач», который поддержан президентом. Его координируют специалисты НИКИ детства, которые регулярно отправляются в муниципалитеты и помогают педиатрам на местах. В этом году совершено уже 77 выездов в 47 населённых пунктов, провели более 6 тыс. осмотров. К проекту подключились специалисты из 44 регионов России. Для них проводятся тренинги и стажировки.

Для реабилитационной помощи детям в Подмосковье создано свыше 600 коек, из них 440 – федеральные учреждения, 18 – амбулаторно-поликлинические учреждения, оказывающие помощь на третьем этапе реабилитации. Приоритет – медицинская помощь без ожидания: проведение первой стадии реабилитации уже на стационарном этапе с дальнейшим направлением на амбулаторную или стационарную реабилитацию второго этапа или в санаторий. Это реализуется в автоматическом режиме в ЕМИАС и позволит сопровождать ребёнка по окончании выписки из стационара, уменьшить осложнения после травм и заболеваний.

В октябре в Подмосковье открывается Центр критических состояний детей. Он позволит круглосуточно наблюдать за маленькими пациентами, находящимися в реанимациях больниц Московской области и принимать незамедлительные решения об изменении лечения или транспортировки санитарной авиацией.

В 2024-м начнется капремонт одной из ведущих детских больниц региона – Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. После обновления там будут оказывать высококвалифицированную помощь в условиях комфортного пребывания мамы и ребёнка.

В структуре детского здравоохранения Подмосковья – 53 больницы, 145 поликлиники, 175 амбулаторий и кабинетов, пять учреждений высшего уровня и около 5 тыс. стационарных коек.

В регионе – 3062 врачей-педиатров. Для участковых педиатров и врачей-терапевтов действуют такие меры поддержки, как программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», проект «Приведи друга», а также компенсация аренды жилья размером 20 тыс. рублей ежемесячно. Подробности можно найти на сайте.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#дети
#здравоохранение
#дкц
#роддом
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Россиянам раскрыли страшные последствия избытка кальция в организме
Врач Иванов: Избыток кальция грозит язвой желудка
04 сентября 2024, 18:45

Фото: iStock/bit245

Врач-эксперт Роман Иванов заявил, что избыток кальция в организме может привести к серьёзным недугам, таким, как язвы в желудке и кишечнике.
«Причин у гиперкальциемии довольно много, среди них сбой в работе щитовидной и паращитовидных желез, туберкулез, бесконтрольный прием витамина D, болезнь Аддисона — заболевание, при котором надпочечники вырабатывают слишком мало гормонов, в том числе кортизола. Кроме того, гиперкальциемия может развиться на фоне метастатического рака», — добавил в беседе с «Известиями» Иванов.

При появлении ухудшения здоровья врач рекомендовал обращаться к врачу.

А врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал на завтрак употреблять кашу, чай с лимоном, а также кофе и горький шоколад для того, чтобы лучше взбодриться.

«Чай, кофе и горький шоколад содержат кофеин, который обладает стимулирующим действием и помогает проснуться. В свою очередь, лимон – источник аскорбиновой кислоты, которая тоже дает заряд бодрости», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Гинзбург.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» говорила, что нет научных доказательств необходимости пить воду с лимоном или грейпфрутом при соблюдении гипокалорийного рациона или диеты.

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#болезнь
#врач
#диетолог
#приём
#питание
#продукты
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Воробьёв рассказал о помощи в Подмосковье детям с редкими заболеваниями
04 сентября 2024, 15:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области особое внимание уделяется медицинской помощи детям с редкими заболеваниями. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв участникам V Съезда детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство», который открылся в Доме правительства Подмосковья.
«Здесь большая роль протоиерей Александр Ткаченко – председателя правления Фонда «Круг добра», который сегодня тоже здесь присутствует. Мы прекрасно понимаем, какие ресурсы необходимы, чтобы лечить редкие заболевания. Сегодня видим, как реализуется программа фонда. Паллиативные центры не только принимают детей у себя, но и выезжают на места», – отметил глава региона.
На съезде прозвучит более 380 докладов экспертов России и зарубежных стран. Состоятся два всероссийских форума – медицинских сестёр и «Орфей», посвящённый диагностике и лечению орфанных, то есть редких, заболеваний. Кроме того, в программе – Всероссийская школа по муковисцидозу, школа медицинского права и менеджмента.
«Я работаю в институте, где делается 5 тыс. операций в год на открытом сердце. Из них половина – детям. Причём даже таких, чей вес не превышает 2,5 кг. Это очень тяжёлая работа, как и работа педиатров, которым надо обладать огромными знаниями. Это и ангиография, и коронарография, и эхография. Важно большое внимание уделять подготовке кадров, повышению квалификации», – сказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия.
Съезд продлится три дня. В нём участвуют около 1 тыс. врачей. Это педиатры, неонатологи, гастроэнтерологи, хирурги и другие специалисты. Кроме того, в режиме онлайн к форуму подключились ещё порядка 8 тыс. медиков из 72 регионов России и 24 стран – от Белоруссии и Узбекистана до Канады и Австралии.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#врачи
#педиатр
#здравоохранение
#лечение
#дети
#дпмо
#красногорск
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Участникам Съезда детских врачей Подмосковья рассказали о работе Детского центра им. Рошаля
Участникам Съезда детских врачей Подмосковья рассказали о работе ДКЦ
04 сентября 2024, 15:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приветствовал в видеообращении участников V Съезда детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство», который открылся в Доме правительства Подмосковья. Своё приветствие направил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, именем которого назван Детский клинический центр в Красногорске. Две недели назад его посетил перед открытием президент Владимир Путин.
«При поддержке президента мы построили этот детский центр и очень надеемся, что он станет родным, в том числе, для каждого из участников съезда, Наша задача – максимальная открытость. Все практики, включая зарубежные, для нас очень ценны. Если мы будем их внедрять, это поможет огромному количеству наших ребятишек», – сказал, открывая съезд, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – флагманский проект Подмосковья в сфере здравоохранения. Он координирует все детские учреждения региона. В клинике собрана сильная команда специалистов, приехавших со всей России. Они оказывают медицинскую помощь по 28 медицинским профилям.

В центре установлено современное оборудование, действует робот-ассистированная операционная – таких в стране всего три. В ДКЦ также созданы центры внутрисосудистой детской хирургии и телемедицины. Недавно было подписано соглашение с фондом «Защитники Отечества». Теперь все дети участников СВО смогут получать в ДКЦ высокотехнологичную медицинскую помощь.

Ежегодно в стационарах центра будут лечиться около 15 тыс. юных пациентов, а проходить обследования или консультации – 150 тысяч детей, причё м не только из Московской области, но и со всей России. Накануне съезда его участники и гости побывали в ДКЦ им. Рошаля, поговорили с коллегами и обменялись впечатлениями.
«Мы показали гостям операционный и реанимационный блоки, телемедицинский центр, палаты. У нас уникальные операционные – они не только для нашего региона, но и для всей страны. Огромное спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, потому что это была его идея. С коллегами мы вчера также провели интересное совместное заседание, обменялись контактами и договорились о проведении телемедицинских консультаций с несколькими регионами», – отметила главврач ДКЦ имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Она добавила, что в форуме участвует весь коллектив центра. Медики представят около 10 докладов.

Съезд продлится три дня. В нём участвуют около 1 тыс. врачей. Это педиатры, неонатологи, гастроэнтерологи, хирурги и другие специалисты. Кроме того, в режиме онлайн к форуму подключились ещё порядка 8 тыс. медиков из 72 регионов России и 24 стран – от Белоруссии и Узбекистана до Канады и Австралии.

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#подмосковье
#московская область
#врачи
#педиатр
#губернатор
#андрей воробьёв
#дкц
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