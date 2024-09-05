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В Московской области отметили значительный рост производства оборудования

05 сентября 2024, 15:51
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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В Подмосковье за семь месяцев текущего года выросло производство различного оборудования, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Почти на 80% выросло производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твёрдых материалов. Значимый рост наблюдается также в производстве электрического и оптического оборудования.
«Производство коммуникационного оборудования, например, увеличилось на 19,5%, оптических приборов, фото- и кинооборудования – почти в четыре раза. В натуральном выражении этот показатель превысил отметку в 20 млрд рублей. Выпуск электрического оборудования вырос на 18%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Как отметили в министерстве, производство в сегменте компьютеров и периферийного оборудования выросло более чем на 13,3%, а выпуск электроламп и осветительного оборудования повысился на 13%.

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#московская область
NBC News: Зеленский покажет Байдену план победы Украины из пяти пунктов
05 сентября 2024, 16:50

Владимир Зеленский покажет президенту США Джо Байдену некий план победы Украины, который состоит из пяти пунктов. Об этом глава киевского режима сообщил в интервью NBC News. По его словам, он не хотел его показывать до вторжения ВСУ в Курскую область.
Зеленский отметил, что его план состоит из пяти пунктов, но какой-либо конкретики не привел.
«Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны», — пояснил он.
Украинский лидер также добавил, что происходящее в Курской области — часть более масштабной операции, потому ВСУ будут удерживать оккупированные территории.
«Я построил этот план согласно тому, что он может быть реализован благодаря нашим партнерам, а не благодаря желанию или нежеланию РФ», — заявил Зеленский.
Ранее британская газета Telegraph выразила сомнение в том, что ВСУ смогут добиться значительных успехов в нападении на Курскую область.
«Ощутимые военные успехи все еще не проявились, если они вообще когда-то произойдут», — писала газета.
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#зеленский
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«Позор Зеленского»: К чему привела атака ВСУ на Курскую область
Риттер: атака на Курскую область стала позором Зеленского
05 сентября 2024, 16:27

Вторжение украинских сил в Курскую область стало позором для Владимира Зеленского. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Операция в Курской области стала абсолютным позором для Украины. Она больше не рассматривается как политическая победа, это стратегическое поражение, потому что резервы, необходимые для стабилизации фронта, застряли и уничтожаются», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он также выразил мнение, что Зеленский начал терять политическую поддержку из-за того, что операция ВСУ в курском приграничье не принесла ожидаемых результатов и необходимых политических дивидендов. При этом на Донбассе украинская армия терпит полный крах.

Ранее британская газета Telegraph выразила сомнение в том, что Вооружённые силы Украины смогут добиться значительных успехов в нападении на Курскую область.

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«Придётся объясниться»: во Франции отреагировали на слова Путина о Харрис
Филиппо призвал Харрис объясниться после слов Путина на ВЭФ
05 сентября 2024, 15:54

Фото: сайт Кремля

Кандидату в президенты США Камале Харрис придётся объясниться после слов лидера России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
В ходе пленарного заседания на полях форума Путин пошутил, что раз нынешний президент США Джо Байден призвал своих сторонников поддержать Харрис, то и Россия сделает тоже самое. Также глава государства оценил заразительный смех Харрис, подчеркнув, что это указывает на то, что у неё всё хорошо.

Филиппо сыронизировал, что Харрис теперь придётся объясниться за такие слова Путина.

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#россия
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Лавров назвал приостановку РФ соцвыплат в Абхазии выполнением договоренностей
05 сентября 2024, 15:49

Фото: сайт Кремля

Приостановка Россией социальных выплат в Абхазии — это не обострение, а выполнение достигнутых договоренностей и соблюдение «баланса обязательств». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК. По его словам, абхазская сторона «прекрасно это понимает».
«Я бы не называл это обострением. Вот возвращаясь к тому, о чем мы только что говорили: это выполнение достигнутых договоренностей. Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают», — пояснил российский министр иностранных дел.
Лавров также напомнил, что приглашал в Россию главу МИД Абхазии, когда того назначили на должность. Он отметил, что встреча министров двух стран состоится уже «в ближайшие дни, недели».

Ранее глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что Российская Федерация с 1 сентября приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии, и добавил, что невыполнение обязательств может повлечь за собой определенные санкции, которые уже начали осуществляться.
«С первого сентября было приостановлено финансирование по некоторым выплатам. Они касаются врачей, учителей, силовых структур и прочего», — пояснил он.
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Песков пошутил, что каждый должен влюбиться в смех Харрис после слов Путина
05 сентября 2024, 15:41

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил, что после слов Путина о кандидате в президенты США Камалы Харрис, каждый должен влюбиться в её смех. Об этом он сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Ранее в ходе пленарного заседания Путин отметил, что Харрис очень выразительно и заразительно смеётся, что указывает на то, что у неё всё хорошо.

Отвечая на вопрос Зарубина о симпатии к смеху Харрис, Песков иронично заявил, что теперь ему нравится смех кандидата в президенты США, и вообще после слов Путина в него должен влюбиться каждый.

Также он заявил, что ранее о поддержке к Харрис никто не говорил, поскольку ожидали сигналов и наблюдали за происходящим в США.

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#дмитрий песков
#камала харрис
#владимир путин
#политика
#россия
#сша
#юмор
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Блогер Рёпер объяснил санкции против RT
05 сентября 2024, 15:38

Фото: iStock/simpson33

Немецкий политический блогер Томас Рёпер заявил, что антироссийская тема приносит голоса демократам в США и поднимает их рейтинг.
По крайней мере, по словам спикера, так считают сами демократы. Именно с этим связаны санкции против российских СМИ.

«В действительности, демократы считают, что их внутренней политике антироссийская тема приносит голоса. Это значит, что они должны кого-то обвинить. Кто остаётся? Они должны выдумать кого-то. И RT — очевидный выбор», — прояснил в беседе с RT Рёпер.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад пытается отменить русскую культуру и самобытность. Однако, как передают её слова argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, это не удаётся, о чём свидетельствуют выступления иностранных гостей на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ранее независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде раскритиковала западные санкции против RT и заявила, что такие меры лишь способствуют проигрышу демократов.

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#сша
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#сми
#меры
#запад
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Во Франции назначили нового премьер-министра
Новым премьер-министром Франции назначен Мишель Барнье
05 сентября 2024, 15:27

Фото: iStock/SimonLukas

Новым премьер-министром Франции стал экс-еврокомиссар Мишель Барнье. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на Елисейский дворец.
Отмечается, что Барнье в составе нового правительства сможет создать условия для поддержания наибольшей стабильности во Франции, а также собрать вокруг себя наибольшее число представителей различных партий.

В четверг также состоится передача полномочий от уходящего премьер-министра Габриэля Атталя и обращение нового главы правительства гражданам.

Напомним, что 73-летний Барнье является политиком от партии «Республиканцы». Ранее он занимал различные министерские должности, включая пост министра иностранных дел в правительстве Жан-Пьера Раффарена в 2004-2005 годах, а также главы министерства сельского хозяйства и рыболовства в кабинете министром Франсуа Фийона в 2007-2009 годах.

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Обстановка в Курской области, встреча с Дуровым, выборы в США: главные заявления Владимира Путина
05 сентября 2024, 15:23

Фото: сайт Кремля

Нападение украинских войск на Курскую область привело к значительным потерям, которые могут привести к утрате боеспособности Киева. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума 2024 года. Он также отметил, что ВС РФ стремятся к полному истощению военного потенциала украинских вооруженных сил и на сегодняшний день защита Донбасса является приоритетной целью СВО. О мирных переговорах с Украиной, встрече с Павлом Дуровым, выборах в США и ряде других заявлений президента расскажет редакция «Радио 1».

Путин о ситуации в Курской области

Фото: сайт Кремля

Атаки на Курскую область уже нанесли значительный урон ВСУ, что позволит истощить военный потенциал Украины и ее армии, заявил Владимир Путин. Он акцентировал внимание на том, что Россия нацелена именно на снижение боеспособности украинских вооруженных сил. По словам российского президента, задача украинских сил в Курской области заключалась в том, чтобы создать панику среди руководства российской армии и заставить его перебрасывать войска с важнейших направлений, что тормозило бы продвижение на фронтах специальной военной операции, особенно в Донбассе, который является приоритетной целью для Вооруженных Сил РФ.

«У противника это удалось? Нет, ничего не вышло», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что российские войска стабилизировали обстановку и постепенно вытесняют противника с приграничных зон.

«Священный долг армии — сделать все возможное для того, чтобы вытеснить противника с этих территорий (Курской области – прим.ред) и надежно охранять наших людей», — подчеркнул Путин, добавив, что вся страна должна поддержать тех, кто оказался в зоне конфликта.

Президент также отметил, что украинские силы ослабили свои позиции на ключевых участках фронта, перебросив подготовленные подразделения в Курскую область, что ослабило их на основном направлении. В это время российская армия активизировала свои наступательные действия.

О переговорах с Украиной


Владимир Путин также заявил, что можно только догадываться о последствиях вторжения ВСУ в Курскую область для Европы. Он упомянул переговоры с Украиной, напомнив о мартовских договоренностях в Стамбуле, которые были подорваны по влиянию Бориса Джонсона. Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического решения конфликта.

О выборах в США


Владимир Путин также поделился мнением о грядущих выборах президента в Соединенных Штатах. В ответ на напоминание журналиста о том, что Россия могла бы получить преимущество от президентства Джо Байдена, Путин шутливо сказал, что его «фаворитом» был действующий президент, но после его отстранения от выборов он также будет поддерживать Камалу Харрис, отметив ее жизнерадостный смех. Путин напомнил о жестких санкциях, введенных против России при Трампе, и выразил надежду, что Харрис воздержится от подобной практики.

«Выбор остается за американским народом, и мы будем уважать его», — заключил президент.


О Павле Дурове


Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Владимир Путин рассказал, что единожды встречался с основателем Телеграм Павлом Дуровым в Кремле. На вопрос журналиста о том, встречался ли он с Дуровым во время недавней поездки в Баку, Путин выразил удивление, так как не знал о присутствии Дурова в этом городе, полагая, что тот проживает в Москве.

Президент отметил, что у России не было претензий к Дурову, однако многие страны высказывали свои недовольства, считая, что платформа используется для действий, угрожающих экономике и безопасности.

«Возможно, и у российского правительства были вопросы к нему. Но такие проблемы характерны для всех подобных платформ. Если к Дурову применяются такие меры, то, вероятно, стоит поступать аналогично с другими», — добавил Путин, не понимая выборочного подхода властей Франции к российскому миллиардеру.

Об обмене заключёнными


По словам Путина, Москва продолжает заботиться о российских гражданах за границей и будет поддерживать эту позицию в будущем. Так он ответил на вопрос о возможности возвращения тех, кто остается в западных тюрьмах.


О лидерских позициях России в майнинге


По заявлениям президента, Россия на сегодняшний день занимает одну из ведущих позиций в глобальной индустрии майнинга.

«Это обусловлено избытком энергетических ресурсов в Сибири. Однако существует ряд вопросов, которые стали актуальны в последнее время. Мы рады, что бизнес в данной области приносит неплохой доход, но избыточные энергетические мощности в Сибири не должны трансформироваться в нехватку, способную негативно сказаться на развитии сибирских регионов», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что майнинг не должен препятствовать строительству жилья, социальных и промышленных объектов, а также обеспечивать электроэнергией новые производственные мощности.

Что касается криптовалют, правительство должно создать структуру для их регулирования. Путин также напомнил о решении Центрального банка в отношении цифрового рубля, которому сейчас придается большее значение. Эта новая форма валюты будет использоваться как бизнесменами, так и гражданами.


Фото: istock/FriendlyPixels

О развитии Дальнего Востока


Президент сказал, что развитие Дальнего Востока определено как национальный приоритет на весь XXI век. По его словам, правильность этого решения подтвердили вызовы, с которыми столкнулась Россия, и «объективные тенденции» мировой экономики, поскольку основные деловые связи, торговые маршруты все больше переориентируется на Восток и Глобальный Юг.

Дальневосточные же регионы дают выход в эти регионы и позволяют преодолевать барьеры, которые «пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты», сказал он. Глава государства добавил, что от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит и будущее страны.

О ставке по ипотекам в Дальнем Востоке и Арктике


Льготная ипотека, действующая на Дальнем Востоке, сыграла ключевую роль в увеличении темпов строительства. За последние пять лет объем ежегодного жилого строительства удвоился, и по прогнозам, в этом году он составит как минимум 5,6 миллиона квадратных метров, сообщил Владимир Путин. На данный момент дальневосточная ипотека с процентной ставкой 2% доступна для молодых семей, участников спецопераций, работников оборонной промышленности, а также для врачей и учителей. Аналогичная программа действует и в арктических регионах. Обе программы продлены до 2030 года.
«Известно, что в правительстве обсуждали будущее условий этой ипотеки. Предлагаю остановиться на том, чтобы оставить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной — 2% годовых», — сказал президент.

Кроме того, Путин поручил с 1 июля увеличить до 1 миллиона рублей выплату на погашение ипотеки для многодетных семей в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью. На сегодня право на такую выплату имеют только семьи с тремя детьми в Приморье.


О дедолларизации


Фото: istock/Sergey Dolgikh

Россия не осуществляет дедолларизацию, она просто оказалась лишенной возможности расчетов в долларах, отметил Путин.

«Я думаю, что США понимают свою ошибку, но не могут из нее выбраться, им некомфортно признать это. Их инструменты больше не работают. Мы переходим на национальные валюты, и это все», — добавил президент.

По его словам, с партнерами по БРИКС Россия уже в 65% случаев использует свои национальные валюты. Путин напомнил, что после Второй мировой войны США реализовали «план Маршалла» и создали Бреттон-Вудскую систему, успешно воспользовавшись последствиями конфликта, что привело к появлению единой мировой валюты — доллара. Сейчас ситуация меняется, страны глобального Юга составляют свыше 50% мирового ВВП, подчеркнул Путин.


О газовом транзите через Украину и «Северных потоках»


Президент России отметил, что страна не собирается отказываться от транзита газа через Украину, контракт по которому истекает в декабре 2024 года, и планирует выполнять свои обязательства по долгосрочным соглашениям. Если Украина решит остановить транзит, это приведёт к сокращению объёмов поставок российского газа, однако у России есть возможность задействовать «Турецкий поток» или «Голубой поток». Путин охарактеризовал решение Германии не включать вторую ветку «Северного потока», как «шизофрению и абсурд».

Также Россия планирует постепенно увеличивать поставки газа в иные регионы, включая Иран, сказал президент.

«Как бы кто ни старался остановить нашу энергетику, это невозможно, поскольку добыча находится на уровне мирового спроса. Если завтра всё остановить – газ и нефть, мировая экономика этого не выдержит. Цены резко взлетят, но спрос останется», – подытожил Путин.


О ситуации на Ближнем Востоке


Ключевым аспектом палестино-израильского конфликта должно быть формирование двух суверенных государств. Эту идею поддерживают правительства многих стран, включая Соединенные Штаты, подчеркнул Путин. Текущая эскалация насилия является следствием продолжающейся нерешенности этого вопроса и стремления США занять доминирующую позицию в процессе мирного урегулирования.

«Мы сделаем всё возможное, и я говорил об этом на недавней встрече с господином президентом Палестины Махмудом Аббасом. Он посетил Москву с намерением внести свой вклад в разрешение этого затянувшегося и сложного кризиса», – добавил президент России.

Россия также активно работает над гуманитарными аспектами, связанными с освобождением заложников в секторе Газа. По словам Путина, в этой сфере удается достигать «определённых результатов», и работа в этом направлении будет продолжена.

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Журналистка ван ден Энде заявила о вреде санкций против RT для демократов
05 сентября 2024, 15:08

Фото: iStock/syahrir maulana

Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде раскритиковала западные санкции против RT и заявила, что такие меры лишь способствуют проигрышу демократов.
«Это всё означает, что демократы проигрывают. Они знают, что могут проиграть, потому что люди в Америке устали от демократов, также от войны, конечно. И они чувствуют это, они знают это, но им нужно продвигать эту повестку», — прокомментировала в беседе с RT ван ден Энде.

А востоковед, китаист Николай Вавилов отметил, что США слабеют, а прозападные политики уже стремятся налаживать связи с Москвой.

«Вдруг они устремились в Россию. Они будут выступать на пленарке. О чём это говорит? Очевидно, что операция на Украине уже где-то на стадии завершения. И на Востоке уже поняли, что такие встречи ничем особо им не грозят. Также Запад определённо слаб», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Вавилов.

Ранее сообщалось, что американские власти ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», а также РИА Новости, RT, Sputnik и журналистки Маргариты Симоньян.

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#сша
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#санкции
#операция
#запад
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