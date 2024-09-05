В Московской области отметили значительный рост производства оборудования

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Подмосковье за семь месяцев текущего года выросло производство различного оборудования, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Почти на 80% выросло производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твёрдых материалов. Значимый рост наблюдается также в производстве электрического и оптического оборудования.
Как отметили в министерстве, производство в сегменте компьютеров и периферийного оборудования выросло более чем на 13,3%, а выпуск электроламп и осветительного оборудования повысился на 13%.
Читайте также:
Инвестиции в обрабатывающую промышленность Подмосковья выросли на 40%
В Подмосковье удвоили размеры субсидий на франшизы
В Раменском в 2025 году запустят новый индустриальный парк
«Производство коммуникационного оборудования, например, увеличилось на 19,5%, оптических приборов, фото- и кинооборудования – почти в четыре раза. В натуральном выражении этот показатель превысил отметку в 20 млрд рублей. Выпуск электрического оборудования вырос на 18%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как отметили в министерстве, производство в сегменте компьютеров и периферийного оборудования выросло более чем на 13,3%, а выпуск электроламп и осветительного оборудования повысился на 13%.
Читайте также:
Инвестиции в обрабатывающую промышленность Подмосковья выросли на 40%
В Подмосковье удвоили размеры субсидий на франшизы
В Раменском в 2025 году запустят новый индустриальный парк
Лора Луганская