В Московской области прошел патриотический автопробег «Дорогами Победы»

Истребители ВМС США 1 февраля нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца, сбросив более 56 тысяч килограммов боеприпасов по позициям исламистских группировок в Сомали. Об этом сообщил портал Business Insider (BI) со ссылкой на исполняющего обязанности начальника военно-морских операций Джеймса Килби, передает ТАСС.