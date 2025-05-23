В Московской области прошел патриотический автопробег «Дорогами Победы»

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций
21 мая 2025 года Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» провела юбилейный патриотический автопробег «Дорогами Победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
Они представляли города: Пушкино, Серпухов, Воскресенск, Мытищи, Красногорск, Подольск, Чехов, Люберцы, Щелково, Сергиев Посад, Краснознаменск, Химки, Клин, Долгопрудный, Старая Купавна и Краснозаводск.
Среди участников были люди с боевыми травмами, участники специальной военной операции, паралимпийские чемпионы, члены Общественной палаты Московской области, представители регионального штаба ОНФ, депутаты различных уровней и советники глав городских округов.
В условиях Года защитника Отечества, объявленного Указом Президента РФ от 16 января 2025 года №28, особое внимание в рамках автопробега было уделено памяти тех, кто ценой жизни защищал Родину.Маршрут автопробега включал три памятных места. Стартовой точкой и местом первого митинга стал мемориал «Подольские курсанты» в городе Подольск. Второй остановкой стал музейный комплекс Зои Космодемьянской в деревне Петрищево (Рузский городской округ), а завершилось мероприятие церемонией у мемориала «Героям-панфиловцам» в Дубосеково (Волоколамский городской округ).
Каждая церемония сопровождались возложением венков и минутой молчания. К участию было заявлено 20 автомобилей с ручным управлением, к старту вышли 18. Колонну возглавил автомобиль ветерана боевых действий, подполковника Андрея Ивановича Плахуты. Замыкал автопробег автомобиль двукратного чемпиона мира, девятикратного чемпиона России по фехтованию на колясках Николая Александровича Лукьянова.
Организация автопробега стала возможной благодаря поддержке гранта для НКО Московской области и участию Фонда президентских грантов. Проект был реализован при координации Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Дополнительную поддержку оказали министерства социального развития, культуры и туризма региона, ГИБДД, а также администрации городских округов. Финансовую помощь предоставили Союз профсоюзов Подмосковья, выставка «Интеграция» и компания «Ортомода».
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Дайана Хусинова