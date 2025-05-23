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В Московской области прошел патриотический автопробег «Дорогами Победы»

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

21 мая 2025 года Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» провела юбилейный патриотический автопробег «Дорогами Победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
Мероприятие прошло в третий раз на территории Московской области и объединило участников из разных городов региона, сообщает пресс-служба организации. В автопробеге приняли участие водители с инвалидностью (члены организации «Колесница»), использующие автомобили с ручным управлением и передвигающиеся на креслах-колясках.

Они представляли города: Пушкино, Серпухов, Воскресенск, Мытищи, Красногорск, Подольск, Чехов, Люберцы, Щелково, Сергиев Посад, Краснознаменск, Химки, Клин, Долгопрудный, Старая Купавна и Краснозаводск.

Среди участников были люди с боевыми травмами, участники специальной военной операции, паралимпийские чемпионы, члены Общественной палаты Московской области, представители регионального штаба ОНФ, депутаты различных уровней и советники глав городских округов.

В условиях Года защитника Отечества, объявленного Указом Президента РФ от 16 января 2025 года №28, особое внимание в рамках автопробега было уделено памяти тех, кто ценой жизни защищал Родину.Маршрут автопробега включал три памятных места. Стартовой точкой и местом первого митинга стал мемориал «Подольские курсанты» в городе Подольск. Второй остановкой стал музейный комплекс Зои Космодемьянской в деревне Петрищево (Рузский городской округ), а завершилось мероприятие церемонией у мемориала «Героям-панфиловцам» в Дубосеково (Волоколамский городской округ).


 Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

Каждая церемония сопровождались возложением венков и минутой молчания. К участию было заявлено 20 автомобилей с ручным управлением, к старту вышли 18. Колонну возглавил автомобиль ветерана боевых действий, подполковника Андрея Ивановича Плахуты. Замыкал автопробег автомобиль двукратного чемпиона мира, девятикратного чемпиона России по фехтованию на колясках Николая Александровича Лукьянова.

Организация автопробега стала возможной благодаря поддержке гранта для НКО Московской области и участию Фонда президентских грантов. Проект был реализован при координации Министерства информации и молодёжной политики Московской области.

Дополнительную поддержку оказали министерства социального развития, культуры и туризма региона, ГИБДД, а также администрации городских округов. Финансовую помощь предоставили Союз профсоюзов Подмосковья, выставка «Интеграция» и компания «Ортомода».

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Политолог Орлов прокомментировал разработку Великобританией дальнобойного оружия
Политолог Орлов: разработка дальнобойного оружия Британией дестабилизирует
23 мая 2025, 12:27

Фото: iStock/nevenmn

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал разработку дальнобойного оружия Великобританией попыткой дестабилизации мировой ситуации, передает RT.
По мнению эксперта, соответствующее решение вызвано желанием Британии и Германии в очередной раз спровоцировать РФ на ответные действия и подлить масла в огонь конфликта на Украине. Орлов подчеркнул, что за этим может последовать новая гонка вооружений.

Сам выбор момента говорит о реальных намерениях западных стран по обострению отношений, заключил политолог.

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#оружие
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Симоньян ответила русской поговоркой на вопрос об обвинениях RT в пропаганде
22 мая 2025, 15:44

Маргарита Симоньян (Фото: www.kremlin.ru)

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью французскому каналу GPTV ответила русской поговоркой на вопрос о том, как она относится к обвинениям RT в пропаганде.
«По себе людей не судят», — заявила медиаменеджер.

Симоньян подчеркнула, что настоящими пропагандистами являются BBC и CNN, которых признал таковыми даже их президент. Она добавила, что телеканал стал объектом геополитического давления из-за своей независимой позиции и стремления донести истину до граждан.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин вручил главреду RT Маргарите Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#телевидение
#маргарита симоньян
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Путин вручил Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
22 мая 2025, 15:39

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Президент России Владимир Путин вручил главному редактору RT Маргарите Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Награждение прошло в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.
Симоньян выразила благодарность, отметив, что хочет разделить эту награду с миллионами сограждан, которые, хотя и не присутствуют в зале, трудятся с такой же отдачей и патриотизмом, приводит ее слова RT.

Она также поблагодарила Путина за возможность служить Родине, подчеркнув свою гордость за это.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров был награжден орденом указом президента, изданным 21 марта, в день его 75-летия. Глава Министерства иностранных дел России получил эту награду «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, значительный вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, а также за многолетнюю продуктивную государственную деятельность».

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#маргарита симоньян
#владимир путин
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BI: ВМС США нанесли «крупнейший за всю историю» удар с авианосца
22 мая 2025, 00:23

Фото: iStock/Wirestock

Истребители ВМС США 1 февраля нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца, сбросив более 56 тысяч килограммов боеприпасов по позициям исламистских группировок в Сомали. Об этом сообщил портал Business Insider (BI) со ссылкой на исполняющего обязанности начальника военно-морских операций Джеймса Килби, передает ТАСС.
В операции участвовали 16 палубных истребителей F/A-18 Super Hornet, вылетевших с авианосца Harry Truman, находившегося в Красном море.

Средства ПВО сбили 27 дронов, летевших на Москву
Средства ПВО сбили 27 дронов, летевших на Москву
Килби подчеркнул масштаб миссии, отметив, что это рекордный объем боеприпасов, примененных в рамках одной атаки с авианосца. По его данным, цели удара включали инфраструктуру террористических формирований.

Ударная группа кораблей, включавшая авианосец, была развернута осенью для поддержки операций США на Ближнем Востоке, в том числе против хуситов в Йемене.

28 апреля сообщалось о том, как истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал за борт авианосца Harry S. Truman в Красном море. 7 мая стало известно, что ещё один истребитель F/A-18, базировавшийся на американском авианосце USS Harry S. Truman, вновь упал в Красное море.

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#истребители
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Захарова высказалась о цели поездки Зеленского в ЮАР словами «так у него гастроли»
Захарова сыронизировала, комментируя цели поездки Зеленского в ЮАР
21 мая 2025, 20:46

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала цель поездки Владимира Зеленского в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), заявив, что он отправился туда на гастроли.
Дипломат опубликовала в своём Telegram-канале пост с ответом на вопрос, ранее заданный президентом США Дональдом Трампом. Во время встречи с главой ЮАР Сирилом Рамафосой американский лидер рассказал, что позвонил Зеленскому, но узнал, что тот находится в рабочей поездке в ЮАР. Тогда Трамп задался вопросом, что украинский политик там делает.

«Так у него гастроли», – с юмором ответила Захарова.
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